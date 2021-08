Monedero, en pánico por la llegada del embajador que desveló el pago de 1,2 millones a Podemos: «No es bienvenido en España»

Juan Carlos Monedero está en pánico por la llegada de Pascual del Cioppo Aragundi, el nuevo embajador de Ecuador, a España.

A pesar de que el diplomático aún no ha puesto un pie en suelo español, desde Podemos están en máxima tensión y mostrando los colmillos.

El partido de extrema izquierda recuerda que fue Del Cioppo quien, durante una entrevista concedida este mes de agosto a TC Televisión (canal público ecuatoriano), afirmó que la embajada de Ecuador en Madrid, durante el mandato de Lenín Moreno, pagó 1.2 millones de euros a empresas relacionadas con Unidas Podemos por trabajos ficticios.

Justamente fue la acusación que llevó a VOX a solicitar la comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso, aunque ésta ha sido finalmente vetada por PSOE y su socio de Gobierno.

A pesar de que, en una entrevista el ‘El Español’, Del Cioppo afirma que “como nuevo embajador estoy impedido para hablar de asuntos de política interna” y que tiene órdenes de “estrechar las relaciones de amistad, de cooperación en todo nivel”, desde Podemos le quieren fuera de España.

Así lo indicó Monedero en sus redes sociales: “Quien además de atentar en su país contra los derechos humanos, llega a España insultando al Gobierno y mintiendo desconoce todas las reglas de la diplomacia y difícilmente puede ser Embajador. Del Cioppo no es bienvenido en España. Aleja nuestros pueblos”.

Mayoral e Montero en la mira

Del Cioppo explicó que el caso denunciado trata de supuestos pagos a empresas relacionadas con Irene Montero, ministra de Igualdad de España y esposa de quien fuera máximo dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, y Rafael Mayoral, diputado nacional de la formación morada desde el 2015.

Ambos estarían al frente de empresas relacionadas con supuestas defensas legales de ecuatorianos y pagadas por el Gobierno de Ecuador, pero que no se han ejecutado.

Del Cioppo explicó que el pago anual era de 1,2 millones de euros por año, es decir casi 1,5 millones de dólares. Incluso, el año pasado, en plena pandemia, se firmó un contrato anual por 775. 000 euros.

“Pero ahí no viene el tema, el tema es algo peor, es que era para asesorar a ecuatorianos para que no exista el desahucio por falta de pago de hipoteca… Es que la Ley española, precisamente hace un tiempo atrás cuando hubo la crisis, impidió ya que exista el desahucio, entonces no sé qué defendían”, criticó.

Amenazas a Ecuador

Desde OkDiario desvelan que un alto funcionario del Gobierno de Ecuador denunció que un emisario del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez llamó personalmente al canciller del país andino, Mauricio Montalvo, para pedirle que dejaran de investigar los pagos que el Gobierno de Rafael Correa hizo a Kinema, la cooperativa de Podemos.

Incluso, amenazó que, de no ser así, España dejaría de enviar vacunas al país andino de inmediato. Unas donaciones a las que el presidente Pedro Sánchez se comprometió el pasado mes de abril durante la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Andorra.

Este es el testimonio que una de las personas más próximas a Pascual del Cioppo, futuro embajador de Ecuador en España.

“Es gravísimo porque nos están condicionando”, asegura. “Una persona del Gobierno de Sánchez llamó al canciller para decirle que escondiéramos el tema de los pagos a Kinema. También nos dijo que si seguíamos investigando el asunto España iba a dejar de enviar vacunas”, detalla. “Esta amenaza me la ha trasladado a mí el propio Del Cioppo”, concluye. Una comunicación que tuvo lugar el pasado 20 de agosto.

Es importante recordar que el Gobierno de Correa pagó 394.000 euros a Kinema, la cooperativa fundada por el diputado de Podemos Rafael Mayoral, por prestar asesoramiento jurídico sobre los desahucios a los ecuatorianos residentes en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia. Unos pagos que se llevaron a cabo, al menos, entre los años 2013 y 2014 a través de la Embajada de Ecuador en España.

Tras hacerse públicos estos pagos, el asambleísta Esteban Torres registró una petición ante la Asamblea Nacional de Ecuador para que el canciller Mauricio Montalvo hiciera públicos los pagos.Un trámite que ha sido paralizado por el propio Del Cioppo, que pasó de querer investigar a la cooperativa de Podemos a ocultar el asunto para “no crear un problema” al Gobierno de Pedro Sánchez. “He llamado a Torres para parar el tema y el canciller no va a…”, aseguró De Cioppo a OkDiario. Un modus operandi cuya ejecución coincide en el tiempo con la presunta amenaza de las vacunas.