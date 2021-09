El PSOE, obsesionado con controlar el CGPJ: Un «totalitario» Bolaños rechaza que «los jueces elijan a jueces»

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue obsesionado por hacerse con el absoluto control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los socialistas, y sus socios de extrema izquierda, rechazan a cualquier precio dotar a la institución de Justicia de más autonomía e independencia. Así lo demostró un “totalitario” Félix Bolaños, ministro de Presidencia, al rechazar la propuesta del Partido Popular para renovar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los ‘populares’ solamente exigían reformar la ley para que una parte de los vocales de este órgano sean elegidos por los propios jueces. Sin embargo, dicha independencia no está en los planes del Gobierno PSOE-Podemos.

Según ha explicado Bolaños en una entrevista en Cadena SER, esta propuesta no tiene cabida porque, en un Estado de derecho y una «democracia plena» como la española, «ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos».

«A todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado. Todos derivan del voto libre de los 47 millones de ciudadanos», ha argumentado el ministro responsable de la negociación con el PP en este asunto, tras señalar que «no hay otra vía» que renovar el CGPJ mediante un acuerdo entre el PSOE y el principal partido de la oposición.

En este sentido, ha defendido que la Constitución obliga a la renovación cada cinco años del órgano de gobierno de los jueces, y ha recordado que el sistema actual es fruto de un Pacto de Estado que se alcanzó en el año 2001 bajo el mandato de un Ejecutivo del PP con mayoría absoluta.

La negativa del ministro de Presidencia no solo sorprendió al Partido Popular, sino que ha indignado a los propios jueces.

Por ejemplo, Pablo Casado ha tildado de «totalitarismo inadmisible» lo dicho por el titular de Presidencia.

«Bolaños debería ser cesado por su ataque a la democracia y al estado de Derecho, a la independencia judicial, la Constitución y la UE«, ha dicho Casado en una publicación en su cuenta en Twitter.

Igualmente, el responsable de Justicia del PP, el consejero madrileño Enrique López, ha cargado contra Bolaños a través de Twitter, donde ha denunciado la «cuádruple confesión» del ministro de la Presidencia.

«No van a estudiar las propuestas del principal partido de la oposición, no confían en los jueces españoles, no quieren cumplir la Constitución y no creen en la democracia», ha denunciado.