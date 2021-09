Lucia Etxebarria se harta del acoso: Denuncia al panfleto de Podemos y a la «amiga íntima» de Iglesias, Dina Bousselham

Pablo Iglesias reactivó su nueva faceta con una nueva ‘guerra’ contra los medios críticos con la extrema izquierda. Sin embargo, es el panfleto de Podemos el que deberá explicar sus acusaciones contra la escritora Lucia Etxebarria frente a un juez.

La novelista anunció que denunció a ‘La Última Hora’ y a su directora Dina Bousselham por una serie de “calumnias” publicadas en su contra.

“Hablando de como Pablo Iglesias atribuye todo al odio mediático, os quiero anunciar que he iniciado acciones legales contra la última hora y su directora Dina Bousselham por calumnias”, afirmó Etxebarria en un tuit.

En concreto, indicó que el panfleto de Podemos publicó que la escritora había iniciado «una persecución contra las personas trans». Sin embargo, se defiende afirmando que “la fiscalía provincial de Madrid dice textualmente que no he encontrado odio en ninguna de mis publicaciones y ‘ni tan siquiera lenguaje provocador’”.

La última hora públicó que yo había iniciado "una persecución contra las personas trans". (Sic)

La fiscalía provincial de Madrid dice textualmente que no he encontrado odio en ninguna de mis publicaciones y " ni tan siquiera lenguaje provocador" (sic) — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) September 7, 2021

A la denuncia contra ‘La Última Hora’ y Dina Bousselham también se suman los ataques contra la escritora al acusarla de haber sido condenada por plagio. “La Última Hora’ publicó que se me había condenado por plagio. Nunca se me ha condenado por plagio”, insistía Etxebarria.

En este sentido, aprovechó para lanzar un ‘zasca’ a Pablo Iglesias por atacar a los medios de comunicación, cuando el creado por su partido de extrema izquierda se limita a la persecución y desacreditación de las figuras incómodas para Podemos.

“En fin, resulta cuanto menos sorprendente que Pablo Iglesias hable de calumnias y odio mediático cuando la directora de este medio es su íntima amiga tal y como él ha reconocido”.

En fin, resulta cuanto menos sorprendente que Pablo Iglesias hable de calumnias y odio mediático cuando la directora de este medio es su íntima amiga tal y como él ha reconocido — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) September 7, 2021

Etxebarria también tomará medidas legales contra ‘La Vanguardia’ por haber dado eco a las acusaciones vertidas en el panfleto podemita.

“También he iniciado acciones legales contra el diario ‘La vanguardia’ que publicó que se me había comentado por plagio replicando a Dina bousselham. Repito que nunca he sido condenada por plagio”.

También he iniciado acciones legales contra el diario La vanguardia que publicó que se me había comentado por plagio replicando a Dina bousselham.

Repito que nunca he sido condenada por plagio. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) September 7, 2021

Campaña de acoso

En los últimos meses, la escritora Lucía Etxebarria ha sido víctima de una campaña de acoso y derribo organizada.

En diciembre de 2020 alcanzó su máxima expresión una campaña en la que, bajo la excusa de acusaciones de plagio que buscan asfixiarla económicamente, se la persigue por criticar la ‘ley trans’ que defiende Podemos.

¿La razón de la campaña? Según ciertas personas muy activas en las redes sociales que dicen pertenecer al sector ‘queer’, Etxebarria sería «tránsfoba”.