Dejan para el arrastre a Escolar por afirmar que los jueces son de derechas porque opositar es para privilegiados

Ignacio Escolar aseguraba en la SER, para alegría de sus oyentes, que es que el problema en España es que casi todos los jueces son conservadores (por no decir en horario infantil fascistas) porque la carrera judicial es muy dura (no te la van a regalar, como su no título de Periodismo) y que claro, o tienes una familia de posibles que te sostenga mientras te la sacas o por tanto ninguna izquierda puede meter el hocico ahí. Una vez más, se da el caso de vincular progresismo e ideología izquierdista con pobreza.

Escolar, que se dedica al periodismo por línea paterna, y aprovechándose de su vinculo familiar (no falla en un republicano), decía lo siguiente en ‘Hoy por hoy’:

La razón por la cual no se renueva el Consejo no es por algo tan marciano como me va a cambiar usted la ley para hacer algo que le beneficie a la derecha. Solamente hay un órgano en el Gobierno de los jueces que eligen los jueces, la Comisión de Ética del CGPJ. Hay seis miembros, los seis conservadores, dos además del Opus Dei. La carrera judicial es de un entorno conservador. Es una oposición cara. Tienes que tener una familia que te aguante. Encerrado en casa estudiando. Hay que pagar por esos estudios y solo llega un entorno donde es que la izquierda es pequeñísima.

Ante ‘tamaños’ argumentos, muchos usuarios de las redes sociales tenían algo que decirle al hijo de Arsenio Escolar:

De eso sabe un huevo Nacho Escolar. Su padre estaba forrado y él ni se sacó la carrera de Periodismo. https://t.co/spR6cdESKS — Gonzalo (@gonnassau) September 7, 2021

Escolar como buen estómago agradecido, puede decir estas tonterías…

«Los opositores son de derechas porque tienen dinero para hacerlo»

Le faltó decir que son más inteligentes 😂 pic.twitter.com/Ss84cgaWcL — Curioso17 (@curiosoooi) September 8, 2021

El hijísimo de Arsenio Escolar, que gozó de todo tipo de enchufes de élite desde veinteañero, quejándose de que hay castas padre-hijo en otras profesiones. La desvergüenza de este personaje no tiene límite. https://t.co/SvNgtXGiBD — Jose Alcántara (@versvs) September 7, 2021

Accedéis mal a la carrera judicial.

Haced como él para acceder a la carrera de periodismo. pic.twitter.com/PqhnpP69A0 — goslum (Vive la vida al menos una vez) (@goslum) September 7, 2021