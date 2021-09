Insomnio en Unidas Podemos: La Policía echa el guante al chavista ‘El Pollo’ Carvajal

Arrestado en su propio domicilio.

La Policía Nacional ha finalizado con éxito más de dos años de intensa búsqueda en España para prender al ex general venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, ‘el Pollo’ Carvajal, prófugo de la Justicia desde 2019 y buscado para su extradición a Estados Unidos.

La Policía logró a última hora del 9 de septiembre de 2021 no solo dar con su paradero, sino obtener el permiso judicial para poder acceder a la vivienda en la que se hallaba fuertemente protegido.

El propio Cuerpo Nacional de Policía reconoce las dificultades de la operación, sobre todo porque el que fuera general de la máxima confianza del chavismo estaba fuertemente protegido en un inmueble de la calle Torrelaguna, en Madrid.

Pedro Sánchez y, especialmente, sus socios de Unidas Podemos pusieron todos los impedimentos posibles para que el ‘pájaro’ en cuestión acabase en la jaula.

De hecho, ‘El Pollo’ Carvajal manejaba información muy sensible sobre el Gobierno socialcomunista y que, principalmente, afectaba a la parte morada de la coalición.

Tanto era el interés en que el ex general chavista no acabase extraditado a los Estados Unidos que su fuga en el año 2019 dejó un poso de sospechas puesto que, prácticamente, encontró el camino expedito para escapar de la prisión en la que se encontraba encarcelado.

Fuentes de seguridad dignas de toda solvencia comentaron a Periodista Digital mientras se buscaba al prófugo chavista que el Centro Nacional de Inteligencia y el Ejecutivo sanchista le protegían:

En mayo de 2021, el Gobierno estadounidense se hartó de la galbana de la Administración Sánchez a la hora de echar el guante a ‘El Pollo’ Carvajal y ofreció 10 millones de dolares por cualquier información que pudiera originar su arresto y posterior extradición a los Estados Unidos.

La noticia de la detención ha provocado el seguro insomnio de Unidas Podemos, un partido al que no le interesaba que el ex general al servicio de Hugo Chávez y Nicolás Maduro pudiera cantar La Traviata.

A finales de mayo de 2021, en el transcurso de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el espionaje desde el Ministerio del Interior a Luis Bárcenas, el comisario José Manuel Villarejo ofreció un dato que dejó temblando a los podemitas.

Pablo Echenique, portavoz de los morados, quiso buscar en todo momento las vueltas al policía y este acabó harto de la chulería del político comunista al que espetó lo siguiente:

Tuve el placer de reunirme con el señor Hugo Carvajal, responsable del servicio secreto venezolano, en el tiempo que estuve enjaulado y le puedo decir que hemos ratificado toda una serie de informaciones de interés policial respecto a su grupo. He intentado declarar en sede judicial sobre ello, pero no se me ha permitido.