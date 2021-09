Pablo Iglesias e Irene Montero piden encarcelar por año y medio al vecino que protestó frente a su casoplón en Galapagar

Pablo Iglesias e Irene Montero siguen presionando para meter en prisión a los vecinos que protestaron frente a su casoplón en Galapagar.

Los ‘marqueses de Galapagar’, que defendían los escraches como ‘jarabe democrático’, ahora piden al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Collado Villalba que envíe a juicio a Miguel Ángel Frontera.

Se trata de un vecino que, según Iglesias y Montero, estuvo «a diario» frente a su casa en Galapagar «profiriendo improperios». Lejos de apoyar su derecho a la protesta, ambos piden que Miguel Ángel Frontera sea condenado a un año y seis meses de prisión por los delitos de acoso y descubrimiento de secretos.

En un escrito de 14 de septiembre, Iglesias y Montero han solicitado también una multa de 9.000 euros por los delitos de coacciones continuadas e injurias graves contra las instituciones del Estado.

La pareja ha requerido, a su vez, que se abra pieza separada de responsabilidad civil para que Frontera preste fianza de 20.000 euros «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, puedan declararse procedentes y, subsidiariamente se reclamen al Estado».

La defensa ha justificado su petición por la «grave perturbación que han sufrido de forma injustificada y antisocial» ambos dirigentes, «siendo ajeno a la legítima protesta y encuadrándose en una actividad de hostigamiento y acoso en su residencia».

En este sentido, ha subrayado «la afectación e impotencia» de Iglesias y Montero para «proteger a sus hijos en su hogar familiar ante los insultos, el acoso y las coacciones sufridas». «Es más, el daño sufrido alcanza al propio desarrollo de la personalidad de los tres hijos menores y a la intimidad de la familia en su conjunto que ha sufrido cómo no podían desarrollar su vida en privacidad», consta en el escrito.

El equipo jurídico ha pedido que se celebre juicio oral con las testificales de Frontera, agentes de la Guardia Civil y los propios Iglesias y Montero.

Gulagpagar

No es el primer caso en el que Iglesias y Montero buscan que termine detrás de las rejas quienes mostraban su rechazo a su pésima gestión en el Gobierno.

El Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid sentenció en febrero de 2021 a Francisco Zugasti a siete meses de cárcel por un delito de atentado.

El ciudadano fue detenido el pasado 30 de diciembre por comer roscón frente al casoplón del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La sentencia de la juez Margarita Valcarce de Pedro detalla que “examinado y valorando el alcance, la entidad los hechos, que no se produjeron lesiones en el agente de la autoridad, y que el acusado a pesar de no contar con antecedentes penales, tiene numerosas denuncias por faltas de respeto a los agentes, procede imponerle, por el delito de atentado, la pena de siete meses de prisión”.

Hay que recordar que la Fiscalía solicitaba una pena de 1 año y ocho meses de cárcel por atentado contra la autoridad.

Sin olvidar que, en enero de 2020, multaron a Laura Watcher con 600 euros por pasar tres veces frente al casoplón de Iglesias con la bandera de España.

El ‘matón’ del PCE

Enrique Santiago mostró sus dotes de ‘matonismo’.

El exsecretario General del Partido Comunista (PCE) salió del chalet de Pablo Iglesias para encararse y amenazar a los manifestantes que “celebraban” los resultados autonómicos del 12J, donde Podemos quedó fuertemente ‘golpeado’ tras desplomarse en Galicia y País Vasco. Siendo solo un preámbulo de lo que les esperaba en Madrid, donde quedaron últimos el pasado 4-M.

En las imágenes, difundidas a través de las redes sociales, se puede ver cómo Santiago se encara con los ciudadanos. Ante sus protestas, señala a uno y le reconoce que “a ti ya te tengo identificado”.

Sin mascarilla y escoltado por la Guardia Civil, el comunista se encara, señala y acusa a los agentes a los manifestantes que le gritan “fuera comunista” o “Viva España”.

Incluso, uno de los vecinos le recuerda que “a mí, no me señales. A día de hoy puedo grabar a quien yo quiera”. En este sentido, da a entender que aún no se aplican leyes del tipo autoritario como las que han respaldado Santiago y Pablo Iglesias en países como Venezuela, Bolivia o Nicaragua.