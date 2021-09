‘El Pollo’ Carvajal admite estar listo para ‘cantar’ ante el juez y desata el pánico en el chavismo y Podemos

Hugo ‘El Pollo’ Carvajal admite que está preparado para ‘cantar’ ante un juez.

Sin embargo, el exjefe de Inteligencia del régimen chavista tiene un magistrado preferido con el que prefiere realizar sus confesiones: Manuel García-Castellón. Se trata del mismo juez que, por ejemplo, está llevando la investigación para determinar si imputa a Pablo Iglesias por el ‘Caso Dina’ o que ha sentenciado en contra de 13 miembros de los CDR.

La decisión de ‘El Pollo’ Carvajal encendió las alarmas en el régimen de Nicolás Maduro y en Podemos. Es importante recordar que el excoronel chavista conoce todos los secretos del actual Gobierno español y de altos cargos socialistas, así como los entresijos del partido de extrema izquierda y cómo se financió en sus orígenes.

El exjefe de Inteligencia ya tiene fecha para ‘cantar’ lo que sabe: el próximo lunes 20 de septiembre. Cumpliendo con la petición del chavista, la cita fue convocada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García- Castellón.

El diario ‘Libertad Digital’ indica que el ‘Pollo’ tiene intención de «hablar de todo» y dispone de «mucha información». Justamente son los datos que amenazó con lanzar si era finalmente extraditado a Estados Unidos. «Si caigo, no caeré solo. Caerán varios países. Con la gasolina que hay en España, si soy extraditado tiraré una cerilla desde mi avión para que arda», indicó tras su detención por la Policía Nacional y la DEA.

No se trata de un farol. Carvajal se habría dedicado estos dos años que ha estado desaparecido a recopilar numerosa información sensible, que afecta al Gobierno actual y a altísimos cargos de otros Gobiernos socialistas del pasado.

«Se ha cobrado antiguos favores para conseguir información», indican fuentes cercanas a ‘El Pollo’. En este sentido, ha dejado claro que no dudará en utilizar la citada información que salpica a dirigentes socialistas y de Podemos si finalmente es entregado a las autoridades norteamericanas.

No obstante, algunas fuentes cercanas al caso afirman que las declaraciones de ‘El Pollo’ se centrarán principalmente en el ámbito del “terrorismo internacional, las FARC y ETA”, justamente en los últimos dos puntos pueden salir a la luz datos sensibles para los socios de Pedro Sánchez.

El testimonio de Villarejo

A finales de mayo de 2021, en el transcurso de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el espionaje desde el Ministerio del Interior a Luis Bárcenas, el comisario José Manuel Villarejo ofreció un dato que dejó temblando a los podemitas.

Pablo Echenique, portavoz de los morados, quiso buscar en todo momento las vueltas al policía y este acabó harto de la chulería del político comunista al que espetó lo siguiente:

“Tuve el placer de reunirme con el señor Hugo Carvajal, responsable del servicio secreto venezolano, en el tiempo que estuve enjaulado y le puedo decir que hemos ratificado toda una serie de informaciones de interés policial respecto a su grupo. He intentado declarar en sede judicial sobre ello, pero no se me ha permitido”.

Incluso terminó de rematar a Echenique al aseverar que se habían investigado las ‘amistades peligrosas’ de Unidas Podemos:

“Yo, como responsable, trabajé en analizar la relación preocupante para nuestro país que hubo entre su partido con el entorno de ETA, con el servicio secreto cubano, venezolano, etcétera, etcétera”.

Sin opción a asilo en España

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente la entrega del exjefe de Inteligencia chavista a la Justicia de Estados Unidos (quien es acusado de urdir un plan para «inundar de cocaína» EEUU en colaboración con la guerrilla colombiana de las FARC) hasta que el Ministerio del Interior informe sobre la petición de asilo que cursó Carvajal en 2019.

Sin embargo, nuevos datos indican que dicha petición ya fue declinada. Justamente el Ministerio del Interior, en manos de Fernando Grande-Marlaska, indicó a la Audiencia Nacional que la petición de asilo fue rechazada el 23 de septiembre de 2019.

Al parecer el chavista lo desconocía porque «la resolución firmada se envió al interesado al centro penitenciario, su única dirección conocida, pero ya no estaba ingresado en la prisión y la notificación no se pudo llevar a efecto”. Una información que tampoco llegó en su proceso de fuga de la Justicia.

Ahora, con la excusa de la petición de asilo en un callejón sin salida, ‘El Pollo’ optará por ‘abrir el pico’ con la esperanza de lograr permanecer en España y no ser enviado ante la Justicia de Estados Unidos.

De 20 años a cadena perpetua en EEUU

Tras su detención por la DEA y la Policía Nacional, la Fiscalía de Nueva York dio a conocer detalles sobre las acusaciones que se le adjudican a “El Pollo”, y las sentencias mínimas y máximas que se podrían esgrimir en el caso.

El auto de procesamiento acusa a Carvajal Barrios de participar en una conspiración de narcoterrorismo y en una conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, incluyendo un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína transportado desde Venezuela a México en abril de 2006, junto con delitos relacionados con armas de fuego.

En un comunicado la Fiscalía de Nueva York detalló los delitos que se le adjudican al ex espía venezolano: “Carvajal Barrios, de 61 años, ciudadano venezolano residente en España, entre otros lugares, está acusado de: participar en una conspiración de narcoterrorismo, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua; conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua”.

Además, se lo acusa de “usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de, las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una máxima de cadena perpetua; y conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promoverlas, lo que conlleva una pena máxima de cadena perpetua”.

“Las posibles penas mínimas y máximas obligatorias en este caso han sido prescritas por el Congreso y se facilitan aquí únicamente con fines informativos, ya que cualquier condena de los acusados será determinada por el juez””, aclararon.