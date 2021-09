La aviesa trampa de la organizadora del homenaje a Parot: desconvoca la marcha... para colar otros actos de enaltecimiento al etarra

¡Ojo avizor!

Ya ha habido quien se ha tragado el anzuelo de que Sare, la organizadora proetarra del homenaje al etarra Henri Parot, habría claudicado ante la presión social y desconvocado la marcha de 31 kilómetros.

Nada más lejos de la realidad. La caminata es lo único que se ha quitado de la agenda, pero lo esencial se mantiene.

Y no solo en Mondragón (Guipúzcoa), sino a lo largo y ancho de todo el País Vasco y Navarra.

Por lo pronto, a media mañana del 18 de septiembre de 2021 habrá una comparecencia pública para expresar su apoyo al sanguinario terrorista que segó la vida de 39 personas,

Y por la tarde se celebrarán varias manifestaciones en ciudades de País Vasco y Navarra bajo el lema ‘Contra las cadenas perpetuas, derechos humanos’.

Las propias víctimas de las acciones sanguinarias de Parot alertan de que lo que pretenden hacer los proetarras no es más que un fraude.

NO NOS RENDIMOS, NO NOS ENGAÑAN, ¡1EM MI NOMBRE, NO!.

