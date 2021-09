La foto de los 39 asesinados por Parot que pisotean Sánchez y la Audiencia Nacional al permitir el homenaje al etarra

Una ignominia en toda regla.

Ni la Audiencia Nacional ni el Gobierno Sánchez han sido incapaces de mover un solo dedo para evitar lo que dentro de unas horas será una cruda realidad.

Este 18 de septiembre de 2021 será una jornada negra para las víctimas del terrorismo al permitirse que el sanguinario etarra Henri Parot, autor de 39 asesinatos, sea enaltecido y homenajeado a lo ancho y largo del País Vasco y Navarra.

La humillación que suponía la marcha inicial que iba a haber en Mondragón en honor a este miembro de ETA va a ser, si cabe, mucho mayor ahora.

Porque el colectivo que estaba detrás de la misma, Sare, ha optado por desconvocarla para organizar concentraciones en los principales núcleos de ambas comunidades autónomas.

Ni siquiera la presión de las víctimas de ETA ha hecho mella en una Justicia o en un Ejecutivo socialcomunista que se sabe preso de los proetarras para, por ejemplo, sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y que, de paso, atornillen un poco más a Sánchez en La Moncloa.

Última acción judicial de ⁦@AsociacinDigni2⁩ hace media hora vía burofax. Si no lo conseguimos: TODOS A MONDRAGÓN! Esto no se puede tolerar! El asesino de 40 personas no merece homenaje alguno pic.twitter.com/bHnDSFYd86

— Daniel Portero (@daniel_portero) September 16, 2021