Monedero ‘ruega’ que extraditen a ‘El Pollo’ Carvajal para que deje de ‘cantar’ sobre la financiación chavista a Podemos

Juan Carlos Monedero espera con ansias la deportación de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.

El exjefe de los Servicios de Contrainteligencia de Venezuela confesó al magistrado de la Audiencia Nacional que el cofundador de Podemos habría recibido 200.000 euros para financiar de manera irregular al partido de Pablo Iglesias, según publica ‘El Mundo’ este 29 de septiembre.

Las polémicas declaraciones de ‘El Pollo’ Carvajal no han tardado en generar un revuelo en el ‘gallinero’ de Podemos.

El propio Monedero aprovechó para jugar el rol de víctima, pero ‘rogando’ que Estados Unidos se lleve al exjefe de los Servicios de Contrainteligencia cuanto antes para detener la lluvia de declaraciones y entrega de documentos que ponen en la cuerda floja tanto a Podemos como a él mismo.

“Spoiler: nadie presentará ninguna prueba porque no hay. Anda que no habrían salido ya. Al sinvergüenza le extraditarán. Y yo otra vez, como en estos 8 años me habré comido gratis otra portada de la prensa basura por ser fundador de Podemos. Qué miedo tienen. ¡Y sin tener cargos!”, indicó en Twitter Monedero.