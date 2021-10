¿Existe un acuerdo entre el PSOE y ‘El Pollo’ Carvajal para evitar que se chive de los chanchullos chavistas de Zapatero?

El PSOE está intentando salvar a José Luis Rodríguez Zapatero después de que Hugo ‘El Pollo’ Carvajal advirtiera que tiene pruebas en contra del expresidente del Gobierno por sus ‘chanchullos’ chavistas.

El exjefe de los Servicios de Contrainteligencia chavista, que ya denunció a la Audiencia Nacional las irregularidades de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, dijo estar dispuesto a entregar al juez Manuel García-Castellón las pruebas de los negocios de Zapatero en Venezuela. En concreto, del pago de comisiones y otras irregularidades en varios contratos de venta de armas de España a la Venezuela de Hugo Chávez.

Se tratan de la venta de fragatas, patrulleras, aviones militares (este último contrato se firmó, pero no se llegó a ejecutar por el veto de EEUU) y material antidisturbios, que el Gobierno venezolano ha utilizado para reprimir brutalmente las manifestaciones organizadas por la oposición.

Solo días después de las polémicas declaraciones de ‘El Pollo’ Carvajal, el PSOE parece que ha movido ficha para evitar que el chavista siga ‘cantando’ contra el expresidente del Gobierno.

La periodista Cristina Seguí denuncia que existe un presunto acuerdo entre el exjefe de Contrainteligencia chavista y el PSOE para que centre sus confesiones de la Audiencia Nacional en los nexos de Podemos, de quienes ya han salido los nombres de varios de sus cofundadores.

Acuerdo entre @hugocarvajal4f y el PSOE para centrar su ataques en Podemos y frenar su extradición. El embajador del cartel de Puebla es ZP. Su € guardado en empresas chinas con sede en Dubái. ¿Y Bono? dd están los 40M perdidos de la venta de las corbetas de 2005 al chavismo? — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) October 4, 2021

A cambio del silencio en relación con Zapatero, el PSOE aprovecharía su presencia en el Gobierno para evitar la extradición del chavista a Estados Unidos. Un acuerdo del que se beneficiarían otras figuras del partido socialista que han sido señaladas por sus negocios con la dictadura bolivariana, como es el caso del exembajador de España, Raúl Morodo, o el exministro José Bono.

Zapatero se ‘hizo de oro’ en Venezuela

No es la primera vez que vinculan a José Luis Rodríguez Zapatero con la corrupción y los negocios turbios del régimen chavista. No en vano, el expresidente del Gobierno lleva años ‘trabajando’ como embajador de la dictadura bolivariana en el extranjero, pese a las denuncias de violaciones de Derechos Humanos, falta de libertad de expresión, torturas y otras barbaridades.

El expresidente de España está enriqueciéndose a partir de uno de los negocios, junto al narcotráfico, más polémicos del régimen chavista.

Así lo desveló una de las personas más cercanas al líder del PSOE, la colombiana Piedad Córdoba durante una entrevista realizada por el analista Juan Manuel Ospina. Un negocio que explicaría el constante interés del socialista español por defender a la dictadura de Nicolás Maduro, así como de enfrascarse en diálogos que solo benefician al chavismo para perpetuarse en el poder.

“Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto [la construcción chavista de grandes estadios de béisbol para beneficio personal o del régimen] y me dijo: ‘a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional [de la mano de la dictadura], nos llega por acá… por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando’”, delató la colombiana que se vio vinculada con los negocios ilegales de las FARC.

Incluso, Piedad Córdoba admitió que es un negocio rentable para el expresidente español: “nos va bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí”. Ante lo beneficioso de sacar el oro venezolano para beneficio propio, la colombiana admitió que también pidió a Delcy Rodríguez que le diese su propia mina de oro para poder “ayudar” a los colombianos. Sin embargo, no termina de explicar si su petición tuvo o no éxito.

Gato por liebre

Conscientes de que impedir la extradición de ‘El Pollo’ Carvajal supondría un punto de choque más con Estados Unidos, el PSOE podría estar presionando para entregarle a otra figura del chavismo: el guardaespaldas de Hugo Chávez.

Justamente la Audiencia Nacional ha señalado de nuevo para este martes 5 de octubre la vista en la que estudiará la extradición a Estados Unidos de Adrián Velásquez, que fue guardaespaldas del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, por supuesto blanqueo de capitales, después de que fuese aplazada hace unas semanas.

La sección segunda de lo penal tenía previsto abordar este asunto el pasado 12 de septiembre, si bien el tribunal accedió a la petición de la nueva defensa del reclamado, que alegó que necesitaba tiempo para estudiar el procedimiento, y aplazó la vista, que finalmente se celebrará este martes.

En ella la Fiscalía (en manos de la exministra socialista Dolores Delgado) se posicionará a favor de la petición de Estados Unidos, que reclama a Velásquez como presunto autor de un delito de asociación delictiva para cometer lavado de dinero, equivalente en España al blanqueo de capitales cometido en el seno de una organización.

Velásquez fue detenido en diciembre de 2020 en España junto con su mujer, Claudia Patricia Díaz, que fue tesorera nacional de Venezuela y enfermera de Chávez, y que también está reclamada por Estados Unidos, si bien su procedimiento es independiente al de su pareja.