Fiesta en el ‘gallinero’ de Podemos: ‘El Pollo’ Carvajal, un paso más cerca de ser extraditado a EEUU

Hugo ‘El Pollo’ Carvajal está un paso más cerca de su extradición a Estados Unidos por su fallida estrategia de alargar el proceso a través de la entrega, a cuentagotas, de toda la documentación sensible para Podemos y el PSOE.

Según indica ‘La Razón’, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón planea cerrar las diligencias incoadas a raíz de su declaración hace unas semanas. Una decisión que llega después de que el exjefe de Contrainteligencia chavista presentara unos documentos para apoyar su relato, pero que, sin embargo, son “insuficientes” para reabrir cualquier causa.

La noticia ha sido celebrada por Podemos, que respira aliviada al saber que ‘El Pollo’ Carvajal dejaría de ‘cantar’ en la Audiencia Nacional contra el partido de izquierda y sus principales cofundadores, como son Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.

Justamente, el exasesor del régimen bolivariano mostró su satisfacción sobre la próxima extradición de ‘El Pollo’ Carvajal a través de las redes sociales:

“El Pollo señala, el Pollo acusa, el Pollo declara, el Pollo demuestra… Ay los pollos. Como siempre no hay nada y todo es mentira. ¿Qué harán todos los que han acusado? ¿Tendrá la honestidad ‘El Mundo’de sacar también en portada que todo era mentira?”.

No es la primera vez que Monedero presiona a favor de que el chavista abandone España.

El 29 de septiembre, Monedero aprovechó para jugar el rol de víctima, pero ‘rogando’ que Estados Unidos se lleve al exjefe de los Servicios de Contrainteligencia cuanto antes para detener la lluvia de declaraciones y entrega de documentos que ponen en la cuerda floja tanto a Podemos como a él mismo.

“Spoiler: nadie presentará ninguna prueba porque no hay. Anda que no habrían salido ya. Al sinvergüenza le extraditarán. Y yo otra vez, como en estos 8 años me habré comido gratis otra portada de la prensa basura por ser fundador de Podemos. Qué miedo tienen. ¡Y sin tener cargos!”, indicó en Twitter Monedero.

El anhelo de la extradición de Monedero es que ‘El Pollo’ Carvajal dedique su tiempo e información a los juzgados de Estados Unidos, lo que resultaría menos peligroso para los fundadores de Podemos de que los datos caigan directamente en la Audiencia Nacional, donde ya existen varias causas abiertas contra el partido de extrema izquierda.

Acuerdo del PSOE y Carvajal

Además, Podemos conocen el presunto acuerdo entre ‘El Pollo’ Carvajal y el PSOE, para que el chavista cese en sus declaraciones contra figuras socialistas y los centre tan solo en el partido de extrema izquierda.

La periodista Cristina Seguí denuncia que existe un presunto acuerdo entre el exjefe de Contrainteligencia chavista y el PSOE para que centre sus confesiones de la Audiencia Nacional en los nexos de Podemos, de quienes ya han salido los nombres de varios de sus cofundadores.

A cambio del silencio en relación con Zapatero, el PSOE aprovecharía su presencia en el Gobierno para evitar la extradición del chavista a Estados Unidos. Un acuerdo del que se beneficiarían otras figuras del partido socialista que han sido señaladas por sus negocios con la dictadura bolivariana, como es el caso del exembajador de España, Raúl Morodo, o el exministro José Bono.