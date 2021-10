El demoledor vídeo contra Pedro Sánchez por callar ante los ataques de Podemos al Supremo tras la condena de Alberto Rodríguez

Podemos reactiva sus ataques y ofensas contra el Tribunal Supremo tras la condena a su exdiputado Alberto Rodríguez. Se trata del condenado número 15 del partido de extrema izquierda junto a otras figuras como Pablo Echenique, Pilar Baeza o Isa Serra.

Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, fue uno de los primeros en atacar la sentencia contra ‘El Rastas’ por agredir a un agente de la Policía en 2014. Le siguió inmediatamente su ‘heredera’ como secretaria general del partido y actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

La justicia es igual para todos…Vergüenza pic.twitter.com/jrEzeWgx6k — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) October 7, 2021

Alberto Rodríguez es una persona comprometida, que lleva muchos años defendiendo a nuestra gente y los servicios públicos. Hoy sufre una terrible criminalización que busca mandarnos un mensaje, no te metas en política. Estamos a tu lado, seguimos con más fuerza. — Ione Belarra (@ionebelarra) October 7, 2021

Es decir, desde el Ejecutivo se ha cuestionado y atacado a un Tribunal, demostrando que en el partido de extrema izquierda no creen en la separación de poderes. Un pilar clave en el desarrollo de las democracias. Sin embargo, no fue la única.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, tildó de “fuerza reaccionaria” al Supremo para defender al agresor del agente de Policía.

La decencia, dignidad y compromiso social del compañero @Alber_Canarias de Podemos, estará siempre a salvo; ninguna fuerza reaccionaria puede mancharla. Gracias por tu fuerza y el máximo apoyo de mi parte y de toda @iunida pic.twitter.com/XDtb4xLuzT — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) October 7, 2021

A la ‘fiesta’ del ataque al Poder Judicial se sumó el condenado portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien también cuestionó la imparcialidad del Supremo: «Juan Carlos I. Rey. Millonario y ladrón. Abundantes pruebas de que defraudó millones. Inocente. Alberto Rodríguez. Diputado. Defiende a la gente trabajadora. Ninguna prueba. Culpable. Una ‘justicia’ al servicio del poder. Una ‘justicia’ corrupta. Una ‘justicia’ que da miedo».

Juan Carlos I. Rey. Millonario y ladrón. Abundantes pruebas de que defraudó millones. Inocente. Alberto Rodríguez. Diputado. Defiende a la gente trabajadora. Ninguna prueba. Culpable. Una "justicia" al servicio del poder. Una "justicia" corrupta. Una "justicia" que da miedo. pic.twitter.com/8uQyDX157W — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 7, 2021

El vídeo de Cs

Ante la ola de ataques al Supremo, desde Ciudadanos han lanzado en redes sociales un demoledor vídeo donde preguntan “dónde está Pedro Sánchez” para condenar tanto la violencia contra los agentes de la Policía, así como los ataques contra el Poder Judicial.

Además, reprochan al líder del PSOE que no haya condenado los incidentes violentos que tuvieron lugar este miércoles en la Universidad Autónoma de Barcelona, convencido de que no lo ha hecho para «no enfadar a sus socios».

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha condenado lo sucedido, resaltando que ya casi «no sorprende» que los «socios de Sánchez que jalean y sostienen a los violentos» organicen ataques contra quienes «no piensan como ellos» para «imponer el fanatismo y el totalitarismo ideológico».

«Se trata de un nuevo atentado contra la convivencia muy grave», ha advertido Bal, denunciando la «connivencia y permisividad» del Rectorado de la UAB y de la Generalitat y el «silencio» de Sánchez y del ministro de Universidades, Manuel Castells.

«¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Por qué no ha salido a condenar?», ha enfatizado preguntando al presidente si «no va a reunir a la comisión de seguimiento de los delitos de odio» –como hizo tras la falsa agresión homófoba del barrio madrileño de Malasaña– ante lo que considera una «conducta de odio contra la democracia española». «Pues no, ahora tiene que callar porque si no enfada a sus socios», ha concluido.