Bronca del juez de Ghali a Laya por amparase en el ‘acuerdo fantasma’ de ZP: «Si esas son las reglas del juego, ¿cómo actúo?»

El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza le echó la bronca a Arancha González Laya en el interrogatorio por la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, del pasado lunes 4 de octubre en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.

Rafael Lasala reprochó a la exministra socialista de Asuntos Exteriores que se amparase en un Acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para evitar identificar a la autoridad argelina y a los miembros del Ejecutivo español que tenían conocimiento de la llegada de Brahim Ghali.

En el marco de la comparecencia, el magistrado instructor preguntó a González Laya quién le había llamado desde Argelia para pedir que acogiera a Ghali. También quiso saber quiénes en el Gobierno español estaban al tanto de la operación y acordaron permitir la entrada del líder polisario sin que se hiciera un control de pasaporte. Pero no consiguió despejar sus dudas.

El ‘acuerdo secreto’ de Zapatero

Para negarse a responder a esas preguntas, la exministra se amparó en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de octubre de 2010, sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales. El juez mostró su oposición a esta estrategia de defensa.

«Usted me está hablando no de la Ley de Secretos Oficiales del Estado, que creo que es del año 1968, sino de una especie de adaptación en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministerios de 2010 que según dijo el señor Villarino (el exjefe de gabinete de Exteriores que declaró el 13 de septiembre) no está ni publicado ni comunicado», indicó el magistrado. «Si esas son las reglas del juego, ¿yo cómo actúo?», añadió.

El juez Lasala insistió en que estaba «obligado» a seguir con el interrogatorio y la investigación pese a la negativa de la exministra a responder a sus preguntas. Y reprochó a González Laya que «cada dos por tres» se negara a responder porque está «vinculada por el principio de reserva, en virtud de algo que dicen que ocurrió y que sucedió entre no se sabe quiénes» y que «por lo visto deben pasárselo como un relevo de un Gobierno a otro desde 2010».

La exministra aseguró al magistrado que no se trataba de un acuerdo del Consejo de Ministros que ella se hubiese «inventado» y le recordó que ella también tenía unas «obligaciones» que debía cumplir, aunque eso le pueda jugar en su contra. «Usted se acoge a eso y me parece muy bien, pero yo tengo que seguir buscando la ley», le respondió el juez.

‘Zasca’ de Ana Rosa a Antonio Maestre

El tertuliano Antonio Maestre, que se ha visto comúnmente envuelto en polémicas por sus bulos y ‘fakes news’, ha buscado aprovechar un tecnicismo para acusar a Ana Rosa Quintana de mentir sobre la Ley de Secretos Oficiales.

A través de su cuenta de Twitter, Maestre atacó a la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ al afirmar: A ver, hay que prepararse mejor las filípicas mañaneras. La ley de secretos oficiales no la aprobó Zapatero en 2010. Es de 1968, es de Franco. Puede que te hayas confundido con un acuerdo del consejo de ministros de 2010. Pero es otra cosa. No mientas”.

Sin embargo, en lugar de llevar lana para los ‘progres’ acabó trasquilado, ya que Ana Rosa no dudó en contestarle y restregarle (incluso) los datos difundidos por un medio de comunicación de izquierdas, como es ‘Público’.

Con una demostración de educación, la periodista precisó: “En aquel Consejo de Ministros presidido por Zapatero el 15 de octubre de 2010 el Gobierno modificó la ley del 68 de tapadillo ampliando los secretos oficiales, pero no se publicó en el BOE como cuenta el diario Público en este artículo”.

En este sentido, enlazó al artículo “El gran secreto de los secretos de oficiales”, donde se indica que la ley fue modificada para engordar la lista de los secretos oficiales. En concreto, “se clasificaron como secretas catorce materias y tres como materia reservada, es decir, con un grado menos de protección”.

En efecto, los cambios realizados en el Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 no figuraron en ningún y tampoco se difundieron en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sin que ello no suponga una modificación a la ley (y su alcance) que existía hasta dicha fecha.

Lejos de rectificar, Maestre volvió a acusar a Ana Rosa Quintana de mentir a través de una explicación que, sin darse cuenta, decía lo mismo que había matizado la presentadora en su tuit y que se limita a un simple tecnisismo.

“El gobierno no modificó la ley, Ana Rosa, que no insistas en quedar en evidencia. La ley de secretos oficiales de 1968 faculta en su artículo 4 para que el consejo de ministros declare secretas unas actuaciones. Eso es lo que pasó, pero has mentido. Reconócelo y a otra cosa”.