‘El Pollo’ Carvajal desvela por qué no hay ‘huellas’ de los pagos de Maduro a Podemos: “Usaban valija diplomática”

Juan Carlos Monedero presumió, el pasado 29 de septiembre en Twitter, que “nadie presentará ninguna prueba porque no hay” en el marco de las declaraciones ante la Audiencia Nacional de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.

“Spoiler: nadie presentará ninguna prueba porque no hay. Anda que no habrían salido ya. Al sinvergüenza le extraditarán. Y yo otra vez, como en estos 8 años me habré comido gratis otra portada de la prensa basura por ser fundador de Podemos. Qué miedo tienen. ¡Y sin tener cargos!”.