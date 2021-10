La ‘patada en el pecho’ de Abascal a Alberto Rodríguez por jugar al victimismo tras agredir a un Policía

El ‘pateapolicías’ de Alberto Rodríguez está jugando al victimismo.

El antiguo diputado de Podemos dijo que “esta batalla la ganaron por ahora» tras anunciar que renunciaba al partido de extrema izquierda.

“Si yo no me apellidara Rodríguez y no fuera de familia obrera, ¿me habrían quitado el escaño? ¿Qué hubiera pasado si tuviera un apellido compuesto? La sensación que tengo yo y que tienen miles de personas es que esto no hubiera pasado. Acaban de dejar a más de 64.000 canarios sin representación”, lanzó, obviando que el real motivo de su revés político no fue su clase social, sino su decisión de agredir a un agente de la Policía Nacional.