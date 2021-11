Consuelo Ordóñez, acosada por un proetarra en un bar de Pamplona: «¡Me das asco, tía!»

El testimonio, por sí solo, ya pone los pelos como escarpias.

Así que no hay que ser muy avezado en estas lides para sentir cómo sería vivir in situ ese acoso en un bar en el centro de Pamplona, atestado de gente y sin que ninguno de los parroquianos allí presentes moviera un solo dedo.

Pues eso es lo que le sucedió el 10 de noviembre de 2021 a Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) cuando se vio increpada y hasta acorralada por un ‘valiente’ abertzale en un local del casco viejo de la capital navarra:

Un abertzale ha empezado a gritarme con un odio que parecía que me iba a pegar sin parar de repetir ‘me voy de aquí porque me das un asko tía, yo soy de aquí de toda la vida’. Estaba el bar abarrotado de gente y nadie ha dicho absolutamente nada. Ni siquiera viendo que la agredida era una mujer. Estos son los famosos ‘nuevos tiempos’. La normalización del odio».

Acabo de sufrir una de las situaciones más violentas de mi vida, en el Bar Gaucho de Pamplona. Un abertzale ha empezado a gritarme con un odio que parecía que me iba a pegar sin parar de repetir «me voy de aquí porque me das un asko tía, yo soy de aquí de toda la vida» Hilo ⤵️ pic.twitter.com/SNUGQ4QBC0

Ordóñez detalla que el tipejo en cuestión hizo amago de llegar a la agresión física:

Parecía que me iba a dar dos ostias.

Insiste en que lo más llamativo fue la indiferencia de los clientes de ese bar:

Es penoso y es algo muy significativo que esto me haya pasado nada más poner un pie en Pamplona y meterme en un bar. Hay una parte muy radicalizada de la sociedad. El odio no se ha desterrado porque ETA deje de matarnos y eso estamos advirtiéndolo desde hace años. La libertad sigue secuestrada por los mismos. ¿Ayer quién reaccionó? ¿Quién me sacó la cara en ese bar? Nadie. Estaba abarrotado. Nadie, absolutamente nadie.