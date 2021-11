Iglesias confiesa su interés detrás del ‘asalto’ al Constitucional y Abascal le sacude en Twitter

Pablo Iglesias confesó en el programa ‘Hora 25’ de la Cadena SER los verdaderos intereses de Podemos en el ‘asalto’ al Tribunal Constitucional.

El exlíder de Podemos dejó claro por qué se posicionaba a favor del pacto para repartirse los jueces al que ha llegado su partido de extrema izquierda, junto al PSOE y el PP, incluso cuando este pacto significa aceptar en el Tribunal Constitucional a un magistrado como Enrique Arnaldo, «un candidato abiertamente corrupto», según el propio análisis de Iglesias.

«Nuestro electorado no entiende que hayamos votado esto. La gente no entiende cómo nuestros diputados pueden haber votado a un candidato abiertamente corrupto», decía Iglesias, quien confesaba que él mismo hubiera apoyado con su voto a Enrique Arnaldo. Eso sí, Iglesias explicó «por qué me habría comido ese sapo».