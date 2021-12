Salen a la luz nuevos mensajes sobre Baltasar Garzón, alias ‘El Mago’: «Se está forrando con el nombramiento de su novia como ministra»

El quilombo viene desde lejos, desde 2017 concretamente.

Se trata de las grabaciones realizadas por el excomisario José Villarejo en relación al ‘Proyecto Pit’, relacionado con una empresa de Ángel Pérez Maura y que implicarían al exjuez estrella de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Ahora, tal y como cuenta este 9 de diciembre de 2021 el digital El Confidencial, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha descubierto nuevas conversaciones que refuerzan la presunta implicación del exmagistrado en una operación encubierta de Villarejo en ese ‘Proyecto Pit’, relacionado con la naviera de Pérez Maura.

Los mensajes entre dos letrados que hicieron de enlace entre el policía y Pérez Maura, Enrique Maestre y Armando Mateo Flandorfer inducen a pensar que Garzón habría participado en las gestiones para tratar de desactivar un procedimiento judicial en Guatemala contra el empresario español por delitos de corrupción.

Uno de los abogados, Maestre, llegó a señalar que Garzón, al que se refieren como ‘El Mago’ se estaba poniendo las botas con el nombramiento como ministra de Justicia de su novia, Dolores Delgado:

A lo que responde Flandorfer:

El juez encargado del caso, Manuel García-Castellón, sostiene que Pérez Maura se comprometió en abril de 2016 a pagarle a Villarejo y a su socio y amigo Adrián de la Joya hasta 10 millones de euros para evitar que prosperara una causa abierta contra su compañía en Guatemala por el presunto pago de 30 millones de dólares en sobornos al expresidente del Gobierno de ese país, Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxaba Baldeti para una concesión de una terminal de contenedores.

Los investigadores sospechan que 2,5 millones de euros del precio total estaban destinados a Garzón.

De hecho, hay más conversaciones que han ido saliendo a la luz.

El 27 de abril de 2017, Villarejo y Pérez Maura mantuvieron el siguiente encuentro en el que el empresario le mostraba al entonces comisario sus recelos en torno a la figura de Garzón:

Villarejo trata de tranquilizar a su interlocutor:

El naviero insiste:

Y Villarejo asegura que todo está bajo control:

Estamos… Hombre ya… El Mago está haciendo las cosas con los tiempos que le marcamos, es decir, procura que sea antes del verano como habíamos dicho tal y cual y él lo está haciendo poco a poco. Él mantiene unas muy buenas relaciones con el colombiano. Él, ya le hemos dicho te llamarán, la última vez que hablamos… Claro, estos días está muy conflictivo todo, porque él está dando por culo para cargarse a la Fiscalía Anticorrupción y tal… Él está en toda esta… con Podemos, con Izquierda Unida… y estos días nos está costando mucho trabajo contactar con él porque está en otras historias, pero él dice me ha dicho que en estos días me confirman qué días va a venir el colombiano, ¿eh? Creo que está pendiente de venir… Dice: Inmediatamente me callo, me lo llevo a lo otro y dice: Pero yo ya le estoy adelantando… es decir… si no es si no es…