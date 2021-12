Valtònyc se burla de la Guardia Civil tras conocer que Bélgica no le extraditará a España

Estas son las consecuencias de tener en el Gobierno de España a un socio como Unidas Podemos.

¿O alguien esperaba una decisión diferente de la justicia de Bélgica respecto al prófugo rapero Valtònyc?

Pese a que España había requerido con insistencia la extradicción del enaltecedor de etarras y de hacer apología de la violencia contra la Casa Real, los tribunales belgas han vuelto a reafirmarse en que no ven motivos de peso para entregarlo a los jueces patrios y que le apliquen la condena merecida.

La entrega del rapero, que huyó de España en junio de 2018, ya fue rechazada en primera instancia.

Pero se siguió insistiendo en su entrega y ahora, después de una demora de más de un año, donde el juez de Gante elevó al Constitucional belga el caso de los ataques al Rey apoyándose en una ley de 1847 en la que la figura del monarca se encuentra protegida.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha declarado la misma ley inconstitucional por entender que colisiona con la libertad de expresión y que no cubre una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del Rey.

Evidentemente, el propio artista no solo jaleó la resolución de la justicia belga, sino que aprovechó para burlarse de la Guardia Civil poniendo una foto en la que, supuestamente, se encontraba en territorio español.

Y no fue la única, ya que también exhibió sus rudos modales contra la diplomacia española con una peineta muy gráfica:

A les 9:15h Bèlgica m’ha llevat les mesures cautelars i he pogut sortir del país. Després de 10 hores de cotxe creuant França, he entrat dins l’estat espanyol després de 4 anys de no poder fer-ho per visitar uns amics a Euskal Herria. Salutacions i fins la propera, @guardiacivil pic.twitter.com/DnBhIVC44A

— JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) December 28, 2021