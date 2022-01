Cascan medio millón de multa a una pareja por obligar a sus perras bulldogs a embarazarse constantemente durante 6 años

La verdad es que vamos hacia un mondo supercontrolado, donde los profetas de lo políticamente correcto y la gilipollez permanente, harán que lo que no esté prohibido, sea obligatorio.

Aquí en España y en todos lados, sobre todo del acomodado y flojo Occidente.

Un tribunal de Cardiff (Reino Unido) ha sentanciado a Karl y Victoria Shellard, una pareja que vendía cachorros de bulldog, a pagar medio millón de euror por obligar a sus perras a quedar constantemente embarazadas durante los últimos seis años con el fin de mantener su negocio, mismo que operaron entre 2014 y 2020 sin contar con los permisos correspondientes, informa The Guardian.

La pareja fue acusada de obligar a sus canes a tener más de una camada al año, lo que infringe las leyes británicas de protección animal.

Según señaló la Fiscalía, durante los seis años que se dedicaron a la cría de perros, obtuvieron al menos 67 camadas.

Married dog breeder couple Karl and Victoria Shellard who broke animal welfare laws fined £400,000 #Bonvilston #Wales #UK

Dogs bred back to back with no time to recover between C sections. Coco had 6 litters in 4 years.

https://t.co/plcCsHUcpI via @MailOnline #dogs

— Animal adoptions UK 🐕‍🦺🐈🐎❤️ (@AdoptionsUk) January 10, 2022