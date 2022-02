La Justicia aplasta la chulería de Diana Morant (PSOE) por impedir un desahucio cuando era alcaldesa de Gandía

Es lo que sucede cuando juegas a ser la sheriff de pueblo.

Diana Morant, actual ministra de Ciencia del Gobierno Sánchez, quiso tener en 2015, siendo alcaldesa socialista en Gandía (Valencia) su particular momento de ‘gloria’.

La primera edil levantina, ante la ejecución inminente de un desahucio, decidió ponerse el mundo (y la Justicia) por montera y personarse en el lugar de los hechos para negarse al mismo, tal y como prueba este mensaje en la red social Twitter.

El desnonament no es farà. Natalia i el seu fill es queden a sa casa. Una bona notícia #Gandia #PrimerLesPersones pic.twitter.com/c3BW24Emet

El 30 de junio de 2015, Morant se personó en el bloque de viviendas, junto a otros concejales, para evitar el acceso de una comitiva judicial en un lanzamiento por el impago de un alquiler social.

La Policía Local de Gandía no auxilió a la comitiva judicial, que tuvo que hacer frente sola a la protesta.

Según han concluido los tribunales, la comisión judicial no contó con el auxilio de la Policía Local, por lo que el Agente de la Autoridad Judicial se vio impedido en el cumplimiento de sus funciones y su tuvo que proceder al desistimiento del lanzamiento.

La cuestión es que más de seis años después, a finales de enero de 2022, los tribunales han dictado sentencia por una alcaldada que supuso un perjuicio económico para los propietarios del inmueble.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, primero, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después, han considerado a Morant responsable del grave deterioro de un bloque viviendas de protección oficial, al permitir múltiples daños ocasionados por ocupaciones y redes de delincuencia. Ambas sentencias son resoluciones firmes.

En este momento procesal, tal y como cuenta El Español, se están valorando los daños y perjuicios ocasionados, y las indemnizaciones podrían superar los 17 millones de euros.

No obstante, ya se ha emitido una primera resolución de liquidación por daños valorados en 700.000 euros que el Ayuntamiento de Gandía ya puede reclamar a la ministra de Ciencia.

El Partido Popular en Gandía, una vez conocida la sentencia, ha salido a pedir las oportunas explicaciones por una decisión chulesca de la entonces alcaldesa que ahora puede costarle a las arcas municipales una auténtica millonada:

Es algo urgente, por lo que he comparecido en rueda de prensa junto a @vtegregori para exigir al Gobierno local la creación de una Comisión de Investigación📑 pic.twitter.com/47wKPYKGEv

Morant, una vez conocida la sentencia, siguió en la línea de enorgullecerse de lo que hizo, pero al mismo tiempo recogiendo cable:

En toda mi trayectoria siempre he cumplido escrupulosamente con la legalidad, el ordenamiento jurídico y las decisiones judiciales. Siempre he tenido claro que en el centro de la política tienen que estar las personas; ayudarlas y aportar soluciones a sus problemas. Siempre he entendido así la política y siempre la defenderé de esa manera. Y más todavía cuando se trata de personas vulnerables, con niños pequeños