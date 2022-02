Iglesias, devastado tras perder el juicio contra el periodista Entrambasaguas: «Duele en el alma…»

A Pablo Iglesias le está lloviendo sobre mojado.

El exlíder de Podemos, que vio cómo su partido casi desaparece en las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León, ahora sufre un nuevo revés: perder el juicio que anunció con bombos y platillos contra Alejandro Entrambasaguas, periodista de OkDiario.

El juzgado de lo Penal nº 30 de Madrid ha absuelto Entrambasaguas (denunciado el ex vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad, Irene Montero) por presuntamente haber acosado a los hijos de la pareja mientras investigaba una guardería ilegal ubicada en el municipio madrileño de Galapagar.

El juez David Maman Benchimol entiende que “la actuación del acusado no constituyó un delito, pues ni los actos por sí mismos, ni por la forma en que fueron ejecutados, ni por su número, ni por el lapso temporal en que se realizaron permiten considerar la existencia de hostigamiento, aunque los mismos generasen una inquietud muy relevante tanto a la cuidadora como a los padres de los menores”.

El juez en su fallo va más allá y asegura que el trabajo del periodista “ni por los actos por sí mismos, ni por la forma en que fueron ejecutados, ni por su número, ni por el lapso temporal en que se realizaron permiten considerar la existencia de hostigamiento”.

La noticia, que cayó como un balde de agua fría sobre Podemos, llevó a que el partido de extrema izquierda publicase un tuit atacando tanto al medio de comunicación, como al periodista y hasta al sistema de Justicia.

Un juez sentencia que acosar y perseguir a los hijos pequeños de Pablo Iglesias e Irene Montero no es delito y el sicario de OKdiario sale indemne. La infamia y la indecencia es el precio a pagar en este país por hacer políticas valientes para la mayoría. No podrán.

El propio Pablo Iglesias reconoce que la sentencia “duele en el alma”, pero advierte que no se rendirán hasta ver al periodista detrás de las rejas: “Recurriremos”.

En concreto, a través de su cuenta oficial de Twitter indicó que: “Contra el criterio de la fiscalía que pedía un año de cárcel, el juez determina que nuestros hijos no fueron acosados por el “periodista” de OK Diario. Recurriremos pero duele en el alma la impunidad y la sensación de que, si no fuéramos nosotros, todo sería diferente”.