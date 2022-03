Aparecen nuevos audios que prueban las mentiras y los turbios lazos entre Garzón, Delgado y Villarejo

Se le ponen las cosas de color hormiga a la Fiscal General del Estado.

Poco le duró a Dolores Delgado su gran mentira cuando negó por activa y por pasiva que hubiera mantenido reunión alguna con el comisario José Villarejo.

Cuando se descubrió el pastel, a la socialista no le quedó de otra que reconocer esos encuentros, pero esgrimiendo una nueva mentira, que estos habían sido contados.

Según su testimonio, solo coincidió con el comisario en unas jornadas jurídicas, posteriormente en 2009 en una comida en el restaurante Rianxo y en el año 2017 en otro restaurante.

Sin embargo, los audios incautados durante la ‘operación Tándem‘, en el año 2017, vuelven a dejar en evidencia de Delgado.

Libertad Digital reproduce este 3 de marzo de 2022 una conversación a tres en una cafetería de Madrid en febrero del año 2015 y en la que tomaban parte la hoy Fiscal General, el exjuez Baltasar Garzón y el propio Villarejo.

Este es el diálogo mantenido por estas tres personas, una charla que denota que ya tenían unos vínculos amistosos más que acentuados.

Villarejo: En estos tiempos hay que dejar muy claro dónde está cada uno. El problema es mucho… Yo se lo digo al ‘Gordo’ (Enrique García Castaño) y sabes que le quiero mucho y tal y cual. «Gordo estás en between siempre y no me gusta tu estilo. Tienes que estar o en un lado o en otro. No puede ser que vaya de correveidile. Voy a ver que saco de ti y luego te cuento… porque te pillo a la cuarta o quinta. O sea tienes que estar o conmigo o… porque hace poco le han ido a cortar la cabeza, bueno han ido a cortar 1.000 veces, pero la última vez y me tiré como una pantera, igual que me tiré a favor de Carlos. Entonces claro, delante de él del secretario de Estado, éste tío con lo que ha hecho y tal y cual porque unas cuentas que dice que son falsas, no se qué… yo me voy a cagar en la madre que os parió.

Garzón: Lo de Trías, lo de Trías sí….

Villarejo: Entonces debido a la bronca que le, le dije te das cuentas Gordo, así hay que ir por la vida, hay que tener las ideas muy claras y saber cuál es tu concepto de clan, pero él es un superviviente Lola.

Delgado: Claro, por la coyuntura pasan y luego está el tema de…

Villarejo: El clan, la lealtad, tú sabes con quién puedes contar y con quién no y ésa es la esencia de la vida. Es que la gente no sé da cuenta que esos son los códigos más elementales de la vida. Oye que me alegro un montón, que me habían dicho que estabas hecha un desastre y estás guapísima aquí con el pequeño toque de tal. Lo dicho, nunca has necesitado nada pero me dan ganas de decirte…

Delgado: Pues muchos ‘thank yous’, ya ves.

Villarejo: Tú ya sabes que yo mi trabajo es un poco ‘underground, pero no por ello.

Garzón: Underground, underground.

Delgado: Ríe

Garzón: El más undeground del undeground.

Villarejo: Pero no por ello, deja de ser eficaz humildemente eh, no deja de ser eficaz.

Delgado: Yo supongo que todos los cometidos son importantes porque al final son piezas de un mismo engranaje. Para que los engranajes funcionen a veces a algunos nos toca estar en un sitio a otros en otro. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando se entremezclan indebidamente.

Villarejo: Totalmente.

Villarejo: Guapísima, cuánto me alegro de verte tan bien.

Delgado: Cuídate.

Villarejo: Cuídate tú también.

Garzón: Ponte ahí.

Villarejo: Sí, me pongo ahí enfrente.

UNOS AUDIOS DESTAPADOS POR MONCLOA.COM

Los audios del comisario Villarejo fueron destapados en su momento por el portal Moncloa.com.

Este medio recibió todo tipo de presiones, tanto políticas como mediáticas, para que no salieran a la luz unas conversaciones que dejaban en paños menores a la hoy Fiscal General del Estado.

La propia Cadena SER llegó a airear a los cuatro vientos que el propio policía estaba detrás de esta web, algo que posteriormente tuvo que desmentir.

Exactamente igual que Público, que también se sumó a esa teoría y no le quedó otra que desdecirse de la acusación inicial.

El propio director de Moncloa.com, Joaquín Vidal, confirmó en una entrevista a Periodista Digital que habían recibido presiones tras la publicación de la primera remesas de audios:

Jamás he visto o he tenido reunión alguna con Villarejo y desde luego, como entenderás, no nos hace ni pizca de gracia que nos relacionen con esta persona, de ahí que llamásemos a Público para que rectificasen el titular donde le relacionaban con nuestro medio. Y aún así no descartamos emprender algún tipo de medida legal. Además esta filtración, a quien le perjudica, es a Villarejo, porque Garzón es amigo suyo y es el único que le queda con poder.

Han llegado a decir que nos preparemos, que como nos hemos metido en esto y hay medios como Público que nos están investigando en lo personal. Han llegado a contar que la señora de Villarejo ha estado reclutando periodistas para Moncloa.com, cuando son muchos los periodistas que te pueden atestiguar que yo los he entrevistado personalmente.