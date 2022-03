Garzón provoca las risotadas en Twitter con su patética defensa de la imputada Colau

Es un ‘genio’.

Alberto Garzón demuestra día tras día que lo suyo es lo de parapetarse en las redes sociales para lanzar sus proclamas políticas.

El ministro de Consumo se da por satisfecho con lanzar el tuit diario y creer que ya ha cumplido sobradamente con sus cometidos.

Pero este 4 de marzo de 2022 ha ido más lejos y, amén de sus obligaciones públicas, también ha reclamado el rol de abogado defensor de la alcaldesa de Barcelona.

Garzón ha salido para respaldar a Ada Colau y asegurar que la nueva denuncia contra la política morada tampoco tendrá repercusiones y que saldrá absuelta:

En Twitter, directamente, se mofaron del entusiasmo de Garzón y le reclamaron que se dedique a sus quehaceres ministeriales:

Lo público no debe gestionar nada hasta que se demuestre lo contrario.

— I’m on your side, but you’re not (@felizjulianidad) March 4, 2022