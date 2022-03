Cómo el comisario Villarejo y Dolores Delgado intercambiaron sus teléfonos en un bar

No están siendo precisamente buenos días para la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

Si primero aparecieron nuevos audios que probaban algunos asuntos turbios entre la propia Lola, su pareja sentimental, el exjuez Garzón, y el comisario encarcelado Villarejo, este lunes 7 de marzo de 2022, otras dos tazas.

Publica Libertad Digital una escabrosa conversación con todo lujo de detalles, correspondiente a un encuentro mantenido el 11 de febrero de 2015, posiblemente en la antigua cafetería Riofrío de Madrid, por Dolores Delgado, Baltasar Garzón y el propio Villarejo.

La conversación, sin algo especialmente relevante que llevarse a la boca, trata sobre los teléfonos que Villarejo tenía de Delgado, hasta que se lo proporciona de nuevo para tener línea directa:

Villarejo: ¿Qué pasa, guapísima?

Delgado: ¿Qué tal?

Villarejo: Te llamé porque me dijeron que te habías dado una leche tremenda y debo tener yo el teléfono tuyo mal, porque me salió una cosa más rara que la mar.

Delgado: ¿Sí?

Villarejo: Éste es el número que te llamé.

Garzón: Debes tener el teléfono chungo.

Villarejo: Bueno yo lo tengo chungo, lo tengo abrasado pero vamos…

Delgado: (Se ríe).

Villarejo: Pero, vamos, eso ya lo doy por hecho. (Mira su móvil) Espérate verás. Tengo aquí ehhhh, Lola, Lola, Lola…

Delgado: Pues yo te lo digo porque es verdad que la gente tiene un follón con…

Villarejo: Yo tenía dos números.

(Villarejo repite un número incorrecto).

Delgado: No.

Garzón: Ese no.

Garzón: Será otra Lola.

Delgado: Es otra Lola.

Villarejo: Y otra (Lola) que es 6… que poco veo, 6… No, ése es el mismo, espérate. Tengo otro, tengo otro. Mira.

(Villarejo repite otro número incorrecto).

Delgado: Y alguien me dijo ayer que ese número, que no sé quién ha dado…

Villarejo: Yo lo tenía (el número de Delgado) porque hace como varios años me lo dio el Gordo (Enrique García Castaño) o sea que como es un cabrón, seguro que me lo ha dado chungo.

Delgado: No, el Gordo lo tenía también mal.

Villarejo: Ah…

Delgado: El gordito lo tenía mal.

Garzón: Ahora te puedes aprovechar diciéndole (a Delgado), te he estado llamando todos los días…

Villarejo: No, no, te lo juro. Me enteré del tortazo y digo…

Delgado: Descomunal, descomunal.

Villarejo: Y digo voy a llamar a esta mujer (Delgado) que todos los días nos acordamos de ella y tal y claro, en uno de estos me salió una señora y yo le decía ‘Lola, Lola’ y claro la notaba una voz y yo decía pobrecilla que tortazo se ha dado porque suena la voz fatal y…

Delgado: (Se ríe).

Villarejo: Y dice ‘no, se confunde usted’ y yo ‘vaya por Dios’. Y entonces…

Delgado: Bueno tomo un vaso de agua y me subo, porque llevo una…

Villarejo: Mucho curro ¿no?

Delgado: Mucho curro, mucho curro, tenemos…

Villarejo: Tú… De todas maneras, yo te haré una perdida porque creo que mi teléfono lo tenías, pero vamos, de todas maneras, por si acaso…

Delgado: Yo tu teléfono creo que no lo tengo, o sea que me haces una pérdida y ya si quieres tú…

Villarejo: Te hago una perdida… Y me has dicho que ese número que te he dicho…

Delgado: El 4, 6.

Villarejo: 649, el 6, 9.

Delgado: Eso es, el 9. Así que… ¿Qué tal todo?

Villarejo: Te voy a hacer una perdida ahora mismo y ya así…