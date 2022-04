Luis Medina, el hijo de Naty Abascal y el Duque de Feria: «Me interesa el juicio penal, el mediático ya está perdido»

Es la perfecta cortina de humo movida por un Gobierno del PSOE acosado por los escándalos.

Cuando se descubren más ayudas a la empresa de los padres de Pedro Sánchez en plena pandemia o los chanchullos de la compañía del marido de Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Ejecutivo, para poder intermediar con los fondos europeos, se intenta desviar la atención con un asunto que tiene menos recorrido que una vía muerta.

La Fiscalía Anticorrupción, siguiendo órdenes precisas de Moncloa, ha montado toda una trama de enredo para tratar de poner en el ojo del huracán al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre una supuesta trama de comisiones millonarias en la compra de mascarillas y de la que se habrían beneficiado los empresarios Luis Medina y Alberto Javier Luceño.

Sin embargo, después de dos días de ruido y cháchara, la película se le empieza a desmontar al Gobierno socialcomunista.

Y es que el empresario Luis Medina ha roto su silencio en declaraciones a varios medios de comunicación, entre ellos al ABC y a La Razón.

El hijo de Naty Abascal y el fallecido duque de Feria habla de esos presuntos delitos que se le imputan de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, por unos contratos para suministrar material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia.

Medina tiene claro que mediáticamente ya poco puede hacer porque se considera condenado, pero asevera que lo que le importa es lo que suceda en sede judicial:

Me siento ya condenado mediáticamente pero a mí lo que me interesa es el juicio penal. Si no fuera tan popular no me hubieran tratado así y sería un comisionista más. Ahora mismo lo único que me importa es declarar ante el juez y demostrar que no se hizo nada ilícito. En cuanto llegue el informe de la empresa malaya que vendió ese material se aclarará todo. Le repito lo mismo que le dije ayer, estoy muy tranquilo y confío plenamente en la Justicia.

«NO HAY NADA ILEGAL»

El propio entorno del empresario tiene claro que Medina actuó de acorde a la ley:

Es un intermediario, que no deja de ser una figura y un trabajo legal que existe en todo el mundo. Sin los intermediarios el comercio no existiria.

Tanto es así que el hijo de Naty Abascal asevera que él cobró solo de la empresa adjudicataria y nunca del Ayuntamiento de Madrid.

Insiste Medina en que lo que le molesta es el juicio paralelo que se está haciendo en determinados medios de comunicación donde parece que la sentencia ya estuviese redactada de antemano:

La situación mediática no me gusta nada. No hay nada ilegal. Ni se han falsificado documentos, ni hay nada extraño.

Igualmente, esgrime que él no conoce al primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, el supuesto intermediario entre ellos y el ayuntamiento capitalino para vender el material:

Ni he hablado con ese hombre ni le he visto en mi vida.

Sobre el barco, los coches y los relojes de lujo tiene claro que no tiene que dar explicaciones porque fueron comprados con dinero ganado de manera legal: