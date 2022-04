Luis Medina, sin titubeos ante el fiscal: «No tengo relación con Almeida si es lo que me pregunta»

Más claro, agua.

El empresario Luis Medina, acusado de una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en una operación de compraventa de material sanitario durante la pandemia por coronavirus, dejó bien claro que su vinculación con el alcalde capitalino es inexistente.

El digital Okdiario tuvo acceso al interrogatorio que el fiscal anticorrupción le formuló y en todo momento trató, infructuosamente, de demostrar que había connivencia entre el empresario y José Luis Martínez-Almeida.

Medina asegura al fiscal que él se puso en contacto con el Consistorio madrileño a instancias del otro empresario, Alberto Luceño, que es el que quiere vender su producto. El primero conocía a la directora de una universidad, María Díaz de la Cebosa, que a su vez era amiga supuestamente del hermano del alcalde.

De hecho, es tal la ausencia de vínculos de Medina con Almeida que confunden al hipotético hermano del alcalde con un primo.

Este último es quien le remitió al correo genérico de la Coordinación de la Alcaldía como al resto de empresarios. Al ofrecer traer el material con el compromiso de hacerlo en el menor tiempo posible es una trabajadora municipal, Elena Collado, de la Concejalía de Hacienda quien se pone en contacto con Medina.

Así se produjo la parte mollar del interrogatorio:

Fiscal: «¿Me puede decir las gestiones con el Ayuntamiento de Madrid?»

Luis Medina: «Simplemente poner en contacto a…»

Fiscal: «Sí, pero ¿con quién habló del Ayuntamiento de Madrid?»

Luis Medina: «Con Elena Collado».

Fiscal: «¿Y antes de Elena Collado habló con otra persona?»

Luis Medina: «A mí quien me pasa el contacto con el Ayuntamiento es la directora de mi antigua universidad».

Fiscal: «¿Nos puede decir el nombre?»

Luis Medina: «Se llama María Díaz de la Cebosa y ella me dice, «Luis, yo conozco bien al hermano del alcalde, a Carlos». Me da su número y éste me pasa el contacto de la persona».

Fiscal: «¿Hablo usted con el alcalde personalmente de este tema?»

Luis Medina: «¿De esto? En ese momento, no».

Fiscal: «¿Y más adelante?»

Luis Medina: «Una vez que se dio todo (la operación de compraventa), Elena Collado (una responsable de compras del Ayuntamiento) me dijo: «Oye, el alcalde te quiere agradecer» y me escribió para darme las gracias y ya está y nunca más».

Fiscal: «¿Le escribió un mensaje?»

Luis Medina: «Sí, me escribió un WhatsApp que lo puede ver en mi teléfono y ya está».

Fiscal: «El 26 de marzo, Alberto Luceño le escribió un mensaje a Elena Collado que dice: ‘Perfecto, gracias. Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida'».

Luis Medina: «Sí, me llamó o me escribió –no lo recuerdo– para darme las gracias».

Fiscal: «¿Antes del 26 de marzo usted no había hablado con el alcalde?»

Luis Medina: «Yo me lo había cruzado una vez y de hecho estaba bastante cabreado. Le explico brevemente, yo trabajaba en una empresa de moda y conseguí que un fotógrafo muy conocido que se llama Mario Testino viniera a Madrid para hacer una exposición de su obra en la capital. Estuvimos hablando con trabajadores de la Consejería de Cultura, a través de Andrea Levy, para que nos cedieran un espacio dentro del Ayuntamiento. Nos ofrecieron todo, el alcalde se hizo una foto con el fotógrafo y dos semanas después nos dijeron que no se podía ceder el espacio. Entonces, yo estaba… (enfadado). Vamos, que yo no tengo ninguna relación con… si es por dónde van un poco los tiros».