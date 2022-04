LA DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE PASÓ DE FRENADA EN UNA ENTREVISTA EN EL PROGRAMA DE PABLO IGLESIAS

Victoria Rosell confiesa forzada que acusó sin pruebas a jueces de dejar impunes casos de pederastia

Estas fueron sus palabras en La Base (Público): "En casos de pederastia hemos visto a preparadores o a padres magistrados decirles a hijas juezas de pueblo: 'con el cura no', 'con el obispo no', 'con la Iglesia no'"