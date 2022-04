Errejón niega la patada a un jubilado enfermo y los testigos le desmienten

Lo va a tener de color hormiga Íñigo Errejón.

El líder de Más País compareció en sede judicial para sentarse en el banquillo y declarar sobre la agresión propinada a un jubilado enfermo de cáncer el 2 de mayo de 2021.

El diputado centró su estrategia en negar la mayor y presentarse como si fuese un ‘hombre de paz’:

Este hombre me dijo, ‘Errejón, rojillo, ¿cómo no te vas a hacer una foto conmigo?, que hasta tengo una con Monedero‘. Yo no he pegado una patada en mi vida. Le aparto la mano que se acercaba para agarrarme para un selfie después de cuatro o cinco negativas por mi parte. Entonces Héctor Tejero, compañero de trabajo mío, me dijo: ‘Vámonos de aquí que este es un busca ruinas’.