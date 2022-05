El sopapo de la Justicia a Irene Montero por acusar de un delito sexual a un político de VOX

16 de diciembre de 2020.

Irene Montero, ministra de Igualdad, se lanzaba como una posesa a la red social del estornino, Twitter, para señalar y acusar de un delito sexual a Carlos Fernández-Roca, diputado de VOX.

Sin esperar sentencia judicial ni nada parecido, la de Unidas Podemos impartía su propio código legal y condenaba al político.

El problema para la podemita es que ahora la Justicia ha dictado sentencia y la deja hecha un guiñapo después de lanzarse alegremente a señalar al exparlamentario de VOX.

Aunque no fue la única en tirarse a la yugular del parlamentario. También lo hizo ese ‘portento’ de socialista llamada Adriana Lastra, que fue a rebufo de Montero:

Las redes, desde luego, no perdonaron a la ministra de Igualdad por su facilidad de gatillo tuitero.

Eso sí, curiosamente, nada más conocerse la sentencia absolutoria, Montero desactivó las respuestas a su tuit, temerosa de la que le iba a caer encima. Pero ni así se libró del chorreo:

Querida @IreneMontero que no dejes comentar tus tuits me ha sorprendido mucho, precisamente tu, que te has criado en igualdad y Libertad. Tan solo informarte que lo han absuelto por si quieres publicarlo .Por suerte La presunción de inocencia no tiene género.. aún. https://t.co/mqIozx1OaW

