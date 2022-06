Victoria Álvarez: «Me voy a vivir a otro lugar de España, en Cataluña siguen apoyando a los delincuentes»

Este 1 de junio de 2022 charlamos en Periodista Digital con Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, hijo primogénito del expresidente Pujol, y principal organizador de los negocios ilícitos de sus familiares. De todo ello Victoria Álvarez fue la principal testigo y quien inició la investigación que les lleva al banquillo.

No aguanta más presión y se va de su querida Cataluña natal:

«Me voy a vivir a otro lugar de España, en Cataluña siguen apoyando a los delincuentes, me voy porque me tienen coartado cualquier negocio o empresa».

Nos interesamos por su valentía a la hora de desenmascarar a tantas personas y sobre todo al que fue el amor de su vida:

«Lo hice porque son delincuentes, ni por dinero, ni nada de eso, estoy totalmente arruinada».

Y comenta algo enfadada:

«La corrupción o la sacamos la gente de a pie o los políticos la taparán siempre». «Solo me arrepiento de hacer que los independentistas salgan a la calle a defender a Pujol, eso nunca me lo imaginé».

Victoria Álvarez cuenta cómo era su relación con Jordi Pujol Ferrusola:

«Movía dinero en mochilas y yo iba con él en el coche, lo mínimo que debió hacer fue decírmelo, pero al preguntarle por su origen su contestación fue darme unos puñetazos, todavía recuerdo el dolor».

Nos confirma que aún guarda algún documento “bomba” contra ellos y que sigue sin entender como el Pujol padre, tras tantos años de juicios, aún no se ha sentado en el banquillo: «10 años de instrucción y aún no le hemos visto, no sé qué pretenden hacer”.