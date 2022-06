González Pons: «En el PP nos preocupa que Sánchez pueda estar siendo chantajeado por un país extranjero con los vídeos de su móvil»

De pronto adquiere una especial relevancia en el nuevo Partido Popular de Feijóo el eurodiputado Esteban González Pons, recientemente nombrado nuevo vicepresidente del Partido Popular Europeo.

Este primero de junio de 2022 es entrevistado entrevistado por Carlos Segovia en El Mundo y deja una reflexión colosal en lo relativo a un tema de Estado y que afecta directamente al presidente del Gobierno: los chantajes de Pegasus. «El presidente del Gobierno ha reconocido haber sido espiado. ¿Le preocupa que pueda estar siendo chantajeado por otro país?»

«Nos preocupa mucho. No que esté siendo chantajeado por un país extranjero, sino que pueda estar siendo chantajeado, porque no se sabe quién le robó la información. Pudo haber sido una mafia. Pudo haber sido un grupo terrorista. Pudo haber sido un país extranjero. ¿De todo el debate alrededor de Pegasus, creo que la pregunta que se habrá hecho la opinión pública es qué le han robado al presidente? Y me sorprende, o es chocante, que en España nadie esté haciendo esa pregunta nada más que el Partido Popular. Dos gigas de información es mucha información. Y ocho gigas de información al ministro del Interior es mucha información. Dos gigas y ocho gigas no son documentos, son vídeos. ¿Qué vídeos le han robado al presidente del Gobierno del móvil? ¿Y qué vídeos le han robado al ministro del Interior del móvil? ¿Y quién los tiene? Nos hemos quedado en la espuma del tema. A Hillary Clinton por poco le costó la cárcel el haber utilizado una dirección privada de correo electrónico para enviar correos electrónicos oficiales».

Y es esta la línea que se tiene en determinados partidos políticos, como VOX, que viene semanas advirtiendo que el presidente Sánchez puede estar siendo chantajeado.

Una de las grandes batallas de la legislatura, y de paso un grano en el culo para el Gobierno de Pedro Sánchez, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, puede adquirir ahora una nueva dimensión.

¿Habrá acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ?

[Se toma un tiempo para responder] Los jueces son los que aplican la ley y los diputados y senadores, que son los que redactan la ley, son los últimos que deberían incumplir la ley y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Llevamos incumpliendo la ley los legisladores y asociaciones de jueces por culpa de los partidos políticos durante tres años. Por lo tanto, yo creo que el CGPJ debe renovarse aplicándose la ley actual.

¿Sin esperar a que el Gobierno cambie la ley para despolitizar el poder judicial?

Defender que el Consejo no se renueve y no se aplique la ley es impropio de un legislador. Si el legislador no le gusta, la ley la cambia. Pero mientras la ley es ley, la aplica. Esto no quiere decir que se tenga que hacer ni de forma apresurada, ni de forma opaca, ni cambiando cromos. Debemos ir a una renovación del Consejo que en la medida de lo posible implique regeneración. Es tan importante como la renovación es la regeneración política. No hablo de la regeneración de los magistrados ni del órgano judicial. Hablo de regeneración política, del enfoque de este asunto. Y creo que al mismo tiempo que la renovación, deberíamos plantearnos que las cosas deben cambiar. Ahora bien, lo que no puede el Gobierno es llamarlos mangantes por la mañana y pedirnos por la tarde que nos encerremos con ellos en un cuartito a cambiar cromos. Eso se llama cinismo político.