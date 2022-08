Cristina Seguí desmonta en 15 puntos el ‘fake’ del caso Oltra y advierte: “Joderos, iremos hasta el final”

Cristina Seguí dinamita uno de los grandes bulos lanzados por la extrema izquierda en el ‘Caso Oltra’.

En un intento de desacreditarla por su denuncia a la exvicepresidenta valenciana, sectores de la extrema izquierda la acusaron de haber prometido trabajo a Teresa, la menor tutelada abusada por la pareja de Oltra, para que denunciase. Sin embargo, se trata de un gran bulo que desmontó la propia Seguí en 15 puntos.

Para empezar, sacude todas las mentiras en su contra recordando que Teresa “jamás” fue a denunciar a Oltra, sino que fue ella misma quien lo hizo en abril de 2021. A lo que suma que “conozco a Teresa en febrero de 2022”. Es decir, que ya había un proceso judicial en marcha antes de que ambas se vieran por primera vez.

HILAZO

Gente que no se ha leído el caso Oltra ni la instrucción: “Seguí promete trabajo a Teresa para que denuncie falsamente a Oltra y la deja tirada”. 1-Teresa JAMÁS denuncia a Oltra. 2-A Oltra la querello YO en abril de 2021. 3-Conozco a Teresa en febrero de 2022. — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) August 28, 2022

Para seguir desmontando el bulo en su contra, Seguí precisa que Teresa a quien denuncia es a Luis Eduardo Ramírez Icardi “por abusar de ella” en 2017.

Con este aspecto aclarado, da un paso más para acabar con la polémica de la oferta laboral a Teresa.

“Yo le busco un trabajo en Madrid porque me dé pena, porque Oltra la ha echado del Hospital de Torrevieja”, empieza explicando a lo que agrega: “Legítimamente, Teresa se niega a ir el 15 de marzo de 2022”, junto a las capturas de pantalla de la conversación que demostrarían su versión.

2- 4-A quien denuncia Teresa es a Icardi por abusar de ella. Año 2017. 5-Yo le busco un trabajo en Madrid porque me dé pena, porque Oltra la ha echado del Hospital de Torrevieja. 6-Legítimamente, Teresa se niega a ir: 15 de marzo de 2022. pic.twitter.com/mRIhN5kBkO — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) August 28, 2022

“Después de eso, yo pago cremita para el culo del bebé, y junto a Carmen C, una amiga que me ayuda, le costeamos ropa, y ayuda económica de nuestro bolsillo”, recuerda Seguí.

A lo que agrega: “¿Cuándo me aparto de la ayuda directa? Cuando comienzo a recibir whats de la propia Teresa denunciando que Paloma, la imputada por estafa a la que lleváis 2 días dando bola, se está fundiendo las ayudas que les enviabais y cuando veo la ayuda que le da Paloma es esto”.

8-Cuando me aparto de la ayuda directa? Cuando comienzo a recibir whats de la propia Teresa denunciando que Paloma, la imputada por estafa a la que lleváis 2 días dando bola, se está fundiendo las ayudas que les enviabais y cuando veo la ayuda que le da Paloma es esto pic.twitter.com/TFtZeLU88z — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) August 28, 2022

Indignada con las críticas de la extrema izquierda, la periodista considera que “es curioso que se me exija a mí el socorro de mi bolsillo que no se le ha exigido a la administración pública, pero ya sabemos cómo va esto. Lo importante no es auxiliar a quien lo necesita, si no salvar a Oltra”.

10-Dicho esto, también decido dejar de ayudar cuando veo que los dineros de Bizum se están yendo a hoteles de lujo pagados por palomita, cuando ésta me pide dinero, Y cuando me exige que la lleve a ella a trabajar a Madrid. — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) August 28, 2022

“Durante todo ese tiempo, yo, y una mujer anónima estupenda, C.C les hemos pagado noches y semana en airbnb. ¿Por qué? Pues no para chantajear a Teresa para que denunciar a Oltra, puesto que jamás lo hizo, sino porque ningún gilipollas de izquierdas de los que están llamando por redes sociales, se ofreció nunca. Estaba más ocupada silenciando el caso y defendiendo a Mónica”, sentencia.

13-Sino porque ningún gilipollas de izquierdas de los que están llamando por redes sociales, se ofreció nunca. Estaba más ocupada silenciando el caso y defendiendo a Mónica. pic.twitter.com/jrclDo6O4X — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) August 28, 2022

Finalmente, Seguí desvela que “todos los papeles, recibos, y documentación están guardadas, y complementarán una denuncia ampliada ante la policía nacional contra Paloma, por supuesto delito de estafa. Una nueva, vaya”.

Y lanza una advertencia a Oltra y su entorno: “joderos: la acusación popular que encabezo desde abril de 2021, llegará HASTA EL FINAL”.