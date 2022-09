La fulminante pregunta del juez que puso a temblar a Mónica Oltra en el juzgado

El titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia solo necesitó de una pregunta para poner a temblar a Mónica Oltra.

Durante su exhaustivo interrogatorio, el juez puso especial énfasis en un tema que puso contra las cuerdas a la exvicepresidenta primera de la Generalidad Valenciana: “¿Por qué no dieron credibilidad a menor en su denuncia de los abusos?”.

Como indica Ignacio Martínez en OkDiario, el magistrado indagó en el motivo por el que los técnicos expertos pudieron mantener una larga conversación con Teresa, la víctima de los abusos, y nadie le preguntó por esos abusos y, sobre todo, cómo es posible que no dieran credibilidad a la entonces menor cuando ella era la víctima.

Un tema que se le atragantó a la exconsejera de Igualdad, también también tuvo que dar explicaciones sobre cómo es posible también que si la menor contó los abusos a que la sometía el marido entonces de Oltra, éstos no fueran puestos en conocimiento de la fiscalía hasta junio de 2017, 4 meses después.

Si bien Oltra negó ante el juez que ella diera instrucciones sobre el caso, el magistrado le respondió con más preguntas sobre el ‘pliego de descargo’ que se le permitió efectuar al exmarido de la vicepresidenta y autor de los abusos a la menor tras ser acusado de hechos de la enorme gravedad que suponen esos abusos a una menor cuando fue reincorporado a su puesto.

Según ha publicado también el diario Levante EMV, en su declaración de hoy, la exvicepresidenta valenciana en relación a cómo es posible que técnicos con experiencia pudieran mantener una larga conversación con la menor abusada y que nadie le pregunte por los abusos y por qué esos técnicos no concedieron credibilidad a la menor, ella ha sostenido que no podía valorarlo: “yo no soy psicóloga”. Una respuesta con cierto tono de altanería que posiblemente no haya gustado nada el magistrado.

Pese a que la sesión es a puerta cerrada, fuentes jurídicas han asegurado a Periodista Digital que se han vivido momentos de tensión protagonizados por Mónica Oltra y su letrado en su declaración y respuestas a las preguntas del magistrado. Las sonrisas, seguro que impostadas, de la entrada nada ha tenido que ver con la delicada situación que ha vivido en la sala. Cero sonrisas y mucha crispación.

Oltra dimitía de sus cargos institucionales en la Generalitat pero no ha abandonado sus responsabilidades orgánicas en su partido. En Compromís ahora hay una guerra entre los partidarios de ‘amortizar’ a Mónica Oltra y quienes defienden que debe seguir como referente de la izquierda nacionalista valenciana.