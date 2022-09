La ‘evidencia’ de Espinosa de los Monteros de que el Gobierno PSOE-Podemos incita a la “corrupción de menores”

Iván Espinosa de los Monteros mostró la ‘evidencia’ de que el Gobierno PSOE-Podemos estaría, presuntamente, incitando a la “corrupción de menores”.

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados compartió la polémica publicación de la cuenta oficial de la Embajada de España en EEUU sobre los “derechos sexuales y reproductivos de las niñas”.

Un mensaje que llevó al diputado del partido de Santiago Abascal a denunciar: “No es sólo Irene Montero. Lo está diciendo oficialmente el Gobierno de España: ‘España se reafirma en su compromiso de proteger los derechos sexuales y reproductivos de mujeres Y NIÑAS’”.

No es sólo Irene Montero. Lo está diciendo oficialmente el Gobierno de España:

“Spain reaffirms its commitment to protecting women and girls’ sexual and reproductive rights”

España se reafirma en su compromiso de proteger los derechos sexuales y reproductivos de mujeres Y NIÑAS pic.twitter.com/FKDwNJUE2H

— Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) September 29, 2022