Una eurodiputada sueca deja en evidencia a las podemitas con un gesto reivindicativo iraní

Las protestas de las mujeres en Irán han dado la vuelta al mundo en las últimas semanas.

El pasado martes 4 de octubre de 2022 la eurodiputada sueca Abir Al – Sahlani se cortó un mechón de pelo en el Parlamento Europeo en apoyo al pueblo iraní al grito de «Mujeres, vida y libertad». Tras el gesto, el Parlamento tomará ‘medidas restrictivas’ contra el Gobierno de Teherán por su vulneración de los derechos humanos, según ha adelantado Josep Borrell.

La eurodiputada publicó el vídeo en su perfil oficial de Instagram. En la descripción añade:

El gesto de la eurodiputada sueca ha ‘cerrado las bocas’ de todos, en concreto de las podemitas, y, sobre todo, a Irene Montero, la Ministra de Igualdad, que de ‘igualdad’ tiene más bien poco.

Fue el pasado miércoles 28 de septiembre de 2022 cuando varias organizaciones de mujeres procedentes de todo el mundo asistieron a la Embajada de Irán en Madrid para criticar la inacción de la ministra ante la muerte de la joven Mahsa Amini. Decenas de personas gritaban:

Las mujeres trataron de hacerle llegar una carta al embajador de la República Islámica de Irán en España para trasladarle la repulsa de la muerte de la joven y expresar el apoyo a los ciudadanos que llevaban días manifestándose y reclamando el derecho individual a llevar o quitarse el hiyab y expresarse en libertad.

Una de las mujeres, Fátima Anllo, presidenta de la organización Clásicas y Modernas, ha criticado que el velo sea considerado un hecho cultural:

«Será considerado cultural cuando no tenga consecuencias de ningún tipo».

Aseguró, además, que dicha concentración era el punto de partida de nuevas acciones en apoyo a las mujeres iraníes a una sociedad iraní que «demanda libertad y democracia».

El concejal del Ayuntamiento de Madrid José Manuel Calvo mostró su apoyo argumentando a los medios de comunicación que la libertad es que las mujeres puedan quitarse el hiyab «cuando quieran hacerlo». Prosigue:

«Estamos con las mujeres que se revelan en Irán y en todo el mundo, también con las que todavía no pueden hacerlo».

Mientras tanto nuestra ministra de ‘igualdad’ lo único que hace al respecto es poner tuits como este:

Este comentario hizo saltar las alarmas en Twitter. Muchos ciudadanos criticaron a Irene Montero, por el simple hecho de resguardarse detrás de la ONU para no «enfadar a Irán». «Están pidiendo a gritos sororidad, no investigaciones», y muchas críticas más:

Hola ministra. Están pidiendo a gritos sororidad, no investigaciones. Le muestro un ejemplo, a ver si se mueven. https://t.co/ovxui7jxq5

No cuela. Sois unas siervas del régimen de Irán porque Podemos ha recibido dinero de Irán, como todo el mundo sabe. De investigación nada. Lo condenamos y pedimos que no se imponga el velo en ningún país del mundo porque nuestro feminismo es auténtico, no como el tuyo, falsísimo.

— 30lifeislife30 (@30lifeislife30) September 24, 2022