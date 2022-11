El ‘Desokupa’ se querella contra el “carapán” Pablo Iglesias: «Tienes la boca muy grande y los cojones muy pequeños»

Daniel Esteve sacudió a Pablo Iglesias por los insultos y descalificaciones que lanzó en contra de los integrantes de su empresa ‘Desokupa’.

El empresario considera que el exlíder de Podemos habría cometido un delito de injurias, calumnias y del honor durante su entrevista en TV3, donde analizó la decisión del alcalde de Premià de Dalt (Barcelona), Josep Triadó (Junts), de contar con los servicios de dicha compañía para combatir con las ocupaciones ilegales.

“Este tipo [Triadó] está justificando que va a contratar a un grupo de neonazis para que haga lo que la Policía Local y los Mossos no están dispuestos a hacer… esto es una barbaridad […] Lo que yo no sé es si este señor es consciente de las implicaciones que esto tiene para algunos, porque lo que hacen es contratar a neonazis que están dispuestos a hacer lo que no pueden los policías […] Tienen experiencia en dar palizas y en amedrentar”, acusó Iglesias en la televisión autonómica.