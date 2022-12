¿Quién se cree el ‘lacayo’ de Sánchez? Así se pone ‘chulo’ y advierte al Tribunal Constitucional

La agenda política del 19 de diciembre de 2022 está marcada por la reunión del Tribunal Constitucional y su postura sobre el cambio en el Código Penal que pretende perpetrar el Gobierno de Pedro Sánchez para la eliminación del delito de sedición y la reducción de penas por el delito de malversación así como el cambio de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poder cambiar la forma en la que se eligen los miembros del Constitucional.

Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid: "Espero que el TC sea firme en las posiciones constitucionalistas (…) Le doy legitimidad a los partidos para presentar recursos pero espero que el TC actúe de acuerdo a sus normas" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHJuanLobato pic.twitter.com/MNN3OnSE86 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) December 19, 2022

Ante esta situación el PSOE ha puesto a todos sus líderes y caras visibles a recorrer los medios de comunicación para vender la versión oficial del Gobierno. Ha sido el caso de Juan Lobato, el líder del Partido Socialista de Madrid (PSM) que en esa misma mañana del 19 de diciembre de 2022 intervino en La hora de La 1, el matinal de Televisión Española. Sobre el pronunciamiento del Constitucional afirmó que esperaba que fuera » firme en las posiciones constitucionalistas» y pasó criticar la decisión del TC de decidir antes de que se produzca el debate en las Cortes. «Esta fórmula de tratar de evitar un debate parlamentario no encaja con la Constitución y lo que debería haber es una revisión post a la norma que en su caso se aprobara que tiene toda la lógica», aseguró Lobato.

Los críticos con el PSOE

Lobato, está claro, es uno de los defensores de Sánchez sí o sí. El líder socialista de Madrid quiso quitar hierro a las voces críticas dentro del partido contra este asalto al Poder Judicial. «Yo entiendo y es natural en un partido democrático, donde tenemos referentes territoriales importantes, que haya un diálogo, posiciones, que tengamos cada uno personalidad, porque España es muy diversa, ¿Cómo va a ser lo mismo la posición en Madrid que en otra comunidad autónoma?», aseguraba Lobato sin entrar en cuestión sobre la actitud de barones como Emiliano García-Page que ha decidido no callarse, aunque desde luego sus diputados votarán a favor.

Por su puesto no evitó Lobato sacar su negociado, la Comunidad de Madrid, y aunque aseguró que «no todo se hace mal en Madrid» volvió a los tópico «pero hay bastantes que se hacen muy mal como la gestión de la sanidad, de las residencias de mayores, la gestión de la educación». Y lanzó un dardo a Isabel Díaz Ayuso antes sus problemas para aprobar los presupuestos por la postura contraria de VOX. «Aspiro a ser presidente no para aprobar unos presupuestos cada cuatro años, sino para gestionar con orden y encargarnos de los temas que de verdad le preocupan a la gente en su día a día: si tenemos médicos o no en los centros de salud, si 33.000 jóvenes se quedan sin plaza en los centro de FP», afirmó.