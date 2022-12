Frenética campaña de Sánchez y compinches para desactivar el Tribunal Constitucional

Pedro Sánchez y sus compinches están realmente desesperados por desactivar al Tribunal Constitucional lo antes posible.

El Gobierno PSOE-Podemos aprobó el pasado jueves 15 de diciembre una insólita reforma del Código Penal por la que se aniquila el delito de sedición, se rebaja hasta el mínimo la malversación y se impone un vuelco en el Tribunal Constitucional, forzando un cambio en el sistema de elección para asegurarse una mayoría de izquierdas en el máximo garante de la Carta Magna.

Una jugarreta impuesta por el Ejecutivo para acelerar la renovación del Tribunal Constitucional presenta serias dudas de constitucionalidad. Todo apunta a que se trata de un golpe al Estado de Derecho urdido por la vía exprés, sin informes de órganos consultivos, para satisfacer a sus socios independentistas y mantenerse en La Moncloa.

Para alcanzar sus sueños autoritarios, Sánchez ha impulsado un cambio en el sistema de elección de los magistrados del Constitucional, suprimiendo la obligatoriedad de los tres quintos para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elija a los dos miembros del Alto Tribunal.

¿El objetivo?, pues bastante claro, que el Gobierno pueda asegurarse una mayoría de izquierdas en la Corte de Garantías, mientras los socios independentistas ya piden la celebración de un nuevo referéndum con todas las opciones para realizarlo desde la impunidad, gracias al asalto al Código Penal impulsado desde Moncloa.

La desesperación del PSOE por lograr su asalto al Poder Judicial quedó demostrado en el nerviosismo mostrado por Sánchez y su equipo tras conocer la solicitud de amparo formulada por el PP al Tribunal Constitucional.

Desde ese momento no solo se activó la maquinaria de desprestigio contra Alberto Núñez Feijóo, sino que el PSOE ya suma tres escritos presentados para intentar frenar la iniciativa popular. El más reciente lo firma el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia y, en el texto, pide a los magistrados estar presente en la causa y que permitan “un margen de aplicación en la interpretación de la legalidad parlamentaria” que facilite el asalto del PSOE y Podemos al Poder Judicial.

“Ante la medida cautelarísima solicitada, y aun cuando no se me ha dado traslado de este ni emplazado para comparecer en el proceso, siendo evidente mi interés legítimo como parte en el mismo, solicito que se me tenga por personado, comparecido y parte en el presente procedimiento que consta en el encabezamiento de este escrito”, reclamó Sicilia, en un último intento para que se paralice el debate que dejaría sin efectos la votación del parlamento de la semana pasada que este jueves deberá ser refrendada por el Senado antes de su entrada en vigor en el Boletín Oficial del Estado (BOE).