Se ha parado la primera fase, pero el golpe de Sánchez sigue vivo

El Tribunal Constitucional permitió ganar la batalla, pero no la guerra contra el golpe de Estado de Pedro Sánchez.

Por seis votos de los magistrados garantistas, frente a los cinco de los sanchistas, el Tribunal Constitucional suspende cautelarmente el cepillado del Código Penal, que el Gobierno PSOE-Podemos imponía para favorecer a golpistas y corruptos y la reforma de tapadillo de dos leyes, para hacerse con el control del Consejo General del Poder Judicial y del propio Constitucional.

Mientras los cofrades de Iglesias, Rufián y Otegi llaman a tirarse al monte, los prebostes del PSOE dicen a regañadientes que acatarán, pero la verdad es que no les queda otra, sopena de acabar en la cárcel.

Lo de este 19 de diciembre de 2022 es un balón de oxígeno, pero poco más.

Si la oposición -PP, VOX y los españoles que creen en la democracia-, no pasa al contraataque; la izquierda, la ultraizquierda y todos los zarrapastrosos agrupados en torno a Sánchez, volverán a la carga.

La resolución del TC solo da algo de tiempo.

Pero poco y hay que aprovechar los cinco meses que restan hasta la elecciones municipales y autonómicas, para movilizar a la ciudadanía contra la arbitrariedad, el sectarismo, la ineptitud, la mangancia y la soberbia.

Lo del Constitucional no tiene precedentes, pero ya desde la izquierda y extrema izquierda ya están preparándose para un nuevo intento de asaltar el Poder Judicial.

Para prueba basta con observar las declaraciones lanzadas por los ministros de Sánchez a la prensa.

Pilar Llop, ministra de Justicia, aseguró que «este gobierno no va a dejar pasar un solo día sin denunciar el bloqueo y estamos legitimados para decir que el PP ha secuestrado al CGPJ, las instituciones democráticas judiciales de nuestro país, porque él mismo lo ha reconocido, al haber presumido de que no iba a renovar el Poder Judicial, lo ha dicho, para protegerlo de Sánchez, el presidente legítimo elegido por las Cortes legítimas, legítimamente elegidas por los ciudadanos. Eso es gravísimo. Si se hubiese renovado a tiempo en estos cuatro años, no estaríamos en esta posición de tener que hacer iniciativas legislativas para legislar por patologías democráticas generadas expresamente por el PP por su incumplimiento reiterado de la Constitución (…)».

Por su parte, Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, tildó de «injustificable bloqueo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y en eso estamos trabajando, pendientes de analizar la resolución, muy controvertida, del Constitucional. ¿Que quién Gobierna en España? Claramente el Gobierno de España. Al líder de la oposción le cuesta conjugar la frase Gobierno de España. Ellos, el PP, solo aceptan las reglas cuando teien la mayoríua y el resto del tiempo las boicotean. Lo último es que un senador del PP ha dicho que va a hacer todo lo posible para que no se vote en el Parlamento [en referencia a las palabras de Feijóo]».

