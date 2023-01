VOX gana a Podemos la batalla por su cartel electoral sobre los MENAS y tu abuela

El partido político VOX está de enhorabuena. El Tribunal Constitucional consideró el pasado 14 de diciembre de 2022 que no encontraba «relevancia constitucional» en el recursos que Unidas Podemos presentó después de que la Justicia ordinaria no encontrara indicios suficientes para abrir una causa por el polémico cartel electoral en el que el partido de Santiago Abascal comparaba la situación de los ‘menas’ (menores extranjeros no acompañados) con la pensión de una viuda. La decisión se ha conocido ahora.

Para entender el contexto hay que trasladarse a la campaña electoral para las elecciones a la Comunidad de Madrid de mayo de 2021. El partido colocó como publicidad electoral un polémico cartel en lugares como la estación de metro de Sol en el que se decía lo siguiente: «Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión al mes».

En ese momento se organizó un gran escándalo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Además, los mensajes electorales de VOX en redes eran tan contundentes como éstos: «Vamos a acabar con la inseguridad que provocan los menas en los barrios y en las calles de Madrid», «los madrileños no merecen seguir sufriendo esto», «con Vox serán expulsados y cumplirán condena en las cárceles de sus países» o «lo podemos decir y lo vamos a decir: los españoles no tienen por qué mantener a los menas y a los ilegales que asaltan nuestras fronteras con sus impuestos».

Tanto el PSOE como Unidas Podemos llevaron a los tribunales la campaña acusándola de delito de odio. También la Fiscalía actuó de oficio. El Juzgado de Instrucción número 53 no consideró que hubiera indicios de delito ante lo que se presentó un recurso. En julio de 2012 la Audiencia Provincial de Madrid mantuvo el archivo de la causa alegando que el cartel fue colocado por el partido dentro de la «legítima lucha ideológica-partidista en el marco de una contienda electoral donde constituye una máxima de la experiencia los excesos verbales que se cometen por unos y otros actores políticos».

Ante esto Unidas Podemos presento un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por considerar que el cartel sí atentaba contra los derechos de personas migrantes. Sin embargo, el Constitucional consideró el pasado 14 de diciembre de 2022 que no apreciaba «relevancia constitucional» en la demanda del partido morado y por ello dieron por cerrada la causa.

Esta decisión del Tribunal Constitucional se tomó en medio de las polémicas por la renovación del mismo tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de cambiar la forma en la que se elegía a los miembros del Tribunal. En el momento de tomarse la decisión sobre el cartel de los ‘menas’ aún no se había llevado a cabo el acuerdo entre Gobierno y oposición para renovar el TC y aún éste tenía mayoría conservadora.