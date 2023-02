El escándalo de los ERE continúa: Griñán en su casa y los otros corruptos del PSOE a todo lujo en prisión

El mayor caso de corrupción en la historia de España tiene otro capítulo vergonzoso.

Tres de los ocho ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía que fueron sentenciados por malversación y que se encuentran en prisión, tendrían una estancia placentera, alejada de la imagen que se tiene de las prisiones.

Según reporta Ok Diario, el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia Idea, Miguel Ángel Serrano, que cumplen pena en la cárcel Sevilla I, tendrían privilegios nada propios de los presidiarios.

De acuerdo al digital, Vallejo, Rodríguez Román y Serrano contarían con una serie de comodidades como «una panadería dentro de la prisión, un jardín con invernadero, un gimnasio y una sala de comunicaciones propia». Según una fuente interna, los socialistas «llevan una vida tranquila en un módulo tranquilo lejos de la mierda del resto».

El funcionario explica que el módulo en el que se encuentran ‘los tres del ERE’, que comparten celda, está destinado para personas mayores de 65 años. El espacio de cuatro galerías cuenta con diez celdas en cada una. Dos para las personas de edad avanzada y dos para reos que se han ganado este beneficio con su buen comportamiento.

Y es que no solo son las instalaciones. Entre los privilegios se encuentra el tener unos «horarios de gimnasio o actividades suelen ser muy relativos». Por ejemplo, solo se hace un recuento a las 7:30 de la mañana y a las 8:30, van todos los miembros del módulo a desayunar.

El funcionario detalla que tras la primera comida del día, quedan libres hasta el almuerzo. Pueden ir al jardín y quedarse ahí o acudir a la biblioteca, que suele estar siempre abierta y que cuenta con un interno que la gestiona. Además, tienen acceso a la televisión y hasta con los periódicos del día, excepto en los fines de semana.

Las penas

Los socialistas andaluces ingresaron en prisión el pasado 2 de enero, a la cárcel ubicada en la capital hispalense.

El ex consejero socialista de Innovación, Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el ex viceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IDEA, Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.

Cabe recordar que el ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá y el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no ha ingresado en prisión por motivos de salud. E primero tendría una enfermedad muy grave y el segundo, más mediático, un cáncer.