Villarejo se abalanza contra Bono: «Se llevó documentos superclasificados del CNI y nunca le pasó nada»

ABC publica el lunes 20 de febrero de 2023 la segunda parte de la entrevista al excomisario Villarejo. Este año se prevé complicado para el polémico policía ya que lo veremos de nuevo en los juzgados por varias de las causas pendientes de juicio que tiene en la Audiencia Nacional. Su objetivo, confiesa al diario de Vocento, es que su situación dé el salto al Tribunal Supremo donde, cree, que le iría mejor.

En su conversación con Javier Chicote, Villarejo vuelve a uno de sus temas favoritos, Corinna Larsen. Él sigue manteniendo que sus contactos con la amante del Rey Emérito fueron por indicación del CNI y que buscaba recuperar ‘el archivo Jano’ que, supuestamente, la comisionista alemana tenía en su poder.

‘El archivo Jano’ es una de las grandes leyendas del espionaje español y nunca se ha sabido con certeza si existe o no. Se trataría de un fichero que albergaría, en palabras de Villarejo, «información cuanto menos comprometida de las personas más importantes de este país y, especialmente, de determinados jueces y fiscales».

De existir este archivo, ¿cómo lo consiguió la examante real?. Villarejo lo tiene claro:

«Por lo que me comentó y luego alguno de los miembros más destacados del CNI me confirmaron, el Rey le dijo ‘por si me muero, esta es la garantía de que nunca van a meterse contigo’. Le dio una copia, cosa que no tenía ningún presidente del Gobierno»