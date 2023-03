La iniciativa de VOX en el Congreso que pone en juego las ‘cabezas’ de Irene Montero y Rodríguez Pam

VOX quieren que rueden ‘cabezas’ en el Ministerio del Interior.

El partido de Santiago Abascal registró el 10 de marzo una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados donde insta a la destitución “de manera inmediata” de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez ‘Pam’, “por los gritos coreados en la manifestación del 8-M”.

En concreto, recuerdan que la representante de la extrema izquierda fue grabada mientras se oía “Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar”, así como otras “reiteradas faltas de respeto al cargo que ostenta”. Por ejemplo, cuando se burló de la reducción de condenas a violadores impulsadas por la Ley del ‘solo sí es sí’.

Una medida que también solicitan que se aplique a Irene Montero, ya que consideran que la ministra de Igualdad cuenta con “numerosas acciones en perjuicio del bien común, su constante apología de la actividad sexual por y entre menores, sus ataques intolerables a la separación de poderes y al Estado de Derecho”.

A lo que agregan su “indiferencia hacia las consecuencias perversas para la protección de las mujeres que supone la legislación que ha impulsado el Ministerio de Igualdad, que favorece a los criminales”, en relación a la Ley del ‘solo sí es sí’.

VOX también exige que el Gobierno de Sánchez retire de inmediato la campaña ‘Ahora que ya nos veis, hablemos’ por su “contenido inapropiado y por lo que supone de invasión de los poderes públicos en la intimidad de las personas a través de la sexualidad, pretendiendo imponer, también en el ámbito moral, un propósito político como ideología de Estado”.

Ante todos estos hechos, el partido de Santiago Abascal pide eliminar por completo al Ministerio de Igualdad por medio del artículo 2.2 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre. En este sentido, abogan por acabar con “un departamento ministerial dañino, innecesario en sus funciones, injustos, ideológicos y oneroso en su estructura”.

Finalmente, VOX recomienda reconducir los recursos destinos al ministerio de Igualdad a “paliar la emergencia social que sufren los españoles”.