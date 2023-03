¡Que incluyan el odio al hombre en el Código Penal!

La misandria podrá llegar al Código Penal.

Se trata de la “aversión a los varones” que podría llegar a ser penada por la ley después de que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, lanzara unas graves acusaciones en las que aseguró que «los hombres son violadores y, desgraciadamente, en nuestro país lo son bastante».

Sus constantes mensajes de odio contra los hombres llevaron a que el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero presentara una Proposición no de Ley para que el «odio al hombre o varón por el hecho de serlo» sea incluido de forma expresa en el Código Penal.

Es más, exige que se añada «un subtipo penal agravado para personas que ostenten cargos públicos», en clara alusión a la número dos de Irene Montero. Finalmente, también pide que se incluya como delito de odio la «misoginia» (aversión a las mujeres), ya que el artículo 510 del Código Penal en vigor no recoge ninguno de estos conceptos.

Cambronero pone énfasis en que «las manifestaciones públicas de odio a todo un género biológico quedan siempre impunes», sobre todo aquellas «manifestaciones de odio hechas con publicidad por cargos y representantes públicos contra los hombres por el hecho de ser hombres». Y aquí no solo hace referencia a Ángela Rodríguez Pam, sino a diversas campañas lanzadas desde el Ministerio de Igualdad, con polémica incluida como la del «hombre blandengue», o las manifestaciones de altos cargos del Gobierno como las ministras Irene Montero e Ione Belarra.

La Proposición no de Ley presentada por Cambronero intenta corregir una laguna jurídica, ya que, tal y como explica, el actual Código Penal no recoge expresamente la misandria ni la misoginia como manifestaciones de odio hacia hombres y mujeres por razón de su «sexo biológico». De hecho, insiste en que el término «misandria» es un gran desconocido para la mayoría de la gente, y no sólo gramaticalmente sino jurídicamente, lo que «amenaza el derecho de igualdad» recogido en el artículo 14 de la Constitución.

Por todo ello, insta al Gobierno a debatir la inclusión de la misoginia y la misandria en el artículo 510 del Código Penal y va un paso más allá al exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que condene las manifestaciones de la número dos de Irene Montero en las que tachaba a los hombres de «violadores». Asimismo, pide que Ángela Rodríguez Pam sea «destituida fulminantemente» y se de cuenta a la Fiscalía General del Estado para que se diriman posibles responsabilidades penales.

