La polémica confesión de ‘el Mediador’ que salpica a Ábalos en el caso Tito Berni

El ‘Caso Tito Berni’ vuelve a salpicar a José Luis Ábalos.

En un audio del 22 de diciembre de 2022, Marco Antonio Navarro presumió de haber recibido un encargo directo del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según lo ha desvelado el diario ‘The Objective’, tras acceder al audio que está incluido en un informe policial del sumario del ‘Caso Tito Berni’.

En la grabación, ‘el Mediador’ alardeaba ante Taishet Fuentes de trabajar para dos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, en la cinta de cincuenta minutos de grabación también aseguró haber tenido una llamada del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con quien iba a reunirse supuestamente unos días después para encargarse de un asunto.

‘The Objective’ también desveló que, según el ‘Mediador’, Ábalos le consideraba uno de sus hombres en Canarias. “Ábalos, por lo que él me dijo, habló con el presidente y le dijo: ‘Oye, tienes a uno de los míos allí, llámalo, siéntate con él, dile lo que sucede y que él se encargue‘”, aseguró en una conversación con el exdirector general de Ganadería del Gobierno canario y sobrino del exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes.

Audio incompleto

Hasta ahora solo se conocía una parte de esa conversación, que tuvo una duración total de 50 minutos y tres segundos, tal y como recoge la Policía Nacional en un informe del caso Tito Berni. En ese documento policial, fechado el 17 de enero de 2023, ya se ponía negro sobre blanco que el Mediador decía trabajar para dos ministros y tres senadores. Sin embargo, los investigadores cortan su transcripción poco antes de que Antonio Navarro mencione al exministro Ábalos y dé detalles del motivo por el cual, según su versión, iba a reunirse con el presidente canario el siguiente martes.

«El presidente jamás ha tenido ninguna conversación con ‘el Mediador’, ni se han visto, ni han tenido ninguna llamada, ni lo conoce de nada», señala a TO el Gobierno canario

El propio informe policial detalla que la transcripción se inicia «a partir del minuto 04.56» y se termina «en el minuto 20.05». Agregan los investigadores que Navarro y Fuentes continúan la conversación «hablando de política canaria». Apenas un minuto y pocos segundos después, según consta en la grabación íntegra a la que ha tenido acceso este diario, el Mediador le dice a Taishet Fuentes que el PSOE estaría preocupado por un supuesto acercamiento entre el líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y la entonces líder autonómica de Ciudadanos, Vidina Espino. «El pacto se va a romper en Canarias, ¿lo sabes?», afirma el Mediador.

«Sabemos que Clavijo está moviendo ficha. ¿Eh? Ha habido reuniones con Bibiana [Vidina Espino], la de Ciudadanos, y la de Podemos», pero a continuación la conversación incluye unos presuntos hechos que -en contra de lo que se desprendía en el informe policial- no se limitarían solo a la «política canaria» . Involucrarían al entonces ministro de Fomento y a la cúpula del PSOE a nivel nacional. «¿Vale? ¿Qué sucede? Pues Ábalos, por lo que él me dijo, habló con el presidente y le dijo: ‘Oye, tienes uno de los míos allí, llámalo, siéntate con él, dile que lo que sucede y que él se encargue’. Ya está. Así fue y yo me quedé loco», indica el Mediador en el audio.

Siempre según su versión, recogida en el audio, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, le habría contactado. «Me llamó y me ha convocado para el martes. Y me dijo: ‘¿Pero usted me conoce?’. Yo le conozco desde que usted es alcalde, y usted me conoce a mí desde hace muchos años. Y me dice: ‘Pues nada, nos vemos el martes en mi despacho‘. Y yo: ‘Pues vale’», agrega a continuación Antonio Navarro. Esta parte no está incluida en la extensa transcripción que la Policía Nacional hizo en ese informe, remitido a la juez apenas un mes y dos días antes de que el PSOE obligase a Juan Bernardo Fuentes a renunciar a su acta de diputado.