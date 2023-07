Santos Cerdán, Nº 3 del PSOE, en la ‘fiesta’ montada por Tito Berni en ‘La Carmela’

La ‘fiesta’ en el PSOE de Pedro Sánchez no para.

El diario ‘ABC’ desvela este 10 de julio que alrededor de 20 diputados y asesores del Grupo Socialista en el Congreso, entre ellos el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, participaron en una fiesta organizada por Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’, en el local que la trama utilizaba para sus juergas y que la juez investiga.

El citado medio apunta a que fue el propio ‘Tito Berni’ quien reservó la sala ‘La Carmela’, la misma que la juez investiga por pagos de la trama para juergas y prostitutas. Para completar la información, también se publican algunas de las imágenes de dicha fiesta.

La noticia del diario ‘ABC’ supone un duro golpe para la credibilidad del ‘número tres’ del PSOE, ya que fue el propio Cerdán quien aseguró: “Yo no he estado nunca con este señor ni tomando un café ni comiendo o cenando, no lo conozco”. Una afirmación que se cae por su propio peso.

El socialista también quedó retratado por haber asegurado que “es que no pueden sacar ni una foto mía tomando un café con el diputado ni mucho menos con el mediador ese” o que “lo que nosotros tenemos acreditado es que no hay ninguna cena de 15 diputados con ese señor”.

Es importante recordar que, irónicamente, fue Cerdán la persona elegida por el PSOE para investigar el escándalo internamente.

Crece la investigación

La publicación llega poco días después de que la juez que investiga el caso del ‘tito Berni’ ordenó que se amplíe la investigación financiera a un total de 19 personas y 25 empresas.

En el foco de los investigadores se encuentran los nuevos imputados -entre ellos el exedil de Coalición Canaria Celedonio Castro Marrero- y las mercantiles que ya figuraban en la causa, como la Asesoría Tetir, que pertenece a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘tito Berni’.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, actúa de esta forma a petición de la Agencia Tributaria, que considera que hay que rastrear más a fondo las cuentas de los implicados para conocer el destino final de las presuntas mordidas que cobraron de los empresarios. Así lo constata en un auto en el que justifica la medida ante los «graves delitos públicos» que dan soporte a la causa del tito Berni.

Cabe recordar que la Agencia Tributaria ha ido solicitando desde el año pasado investigaciones patrimoniales de los imputados y las empresas de la trama. Se trata de las primeras mercantiles que la Policía Judicial identificó al haber abonado pagos ilícitos a la rama política de la causa, la cual les prometía, a cambio, intermediar con la Administración para ayudarles con sus expedientes y sanciones.