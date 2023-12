El divertido troleo de Abascal a Sánchez por denunciarle ante la Fiscalía por sus declaraciones

Santiago Abascal troleó a Pedro Sánchez por denunciarle ante la Fiscalía.

Tras conocer que el Partido Socialista va a presentar una denuncia contra el líder de VOX por las declaraciones realizadas en el diario argentino ‘Clarín’ contra el presidente del Gobierno, los periodistas le pidieron a Abascal su opinión en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Abascal aprovechó para admitir que está “encantado” con la denuncia del Gobierno del PSOE-Sumar, ya que considera que “es una oportunidad para volver a repetir, punto por punto, nuestras declaraciones”.

De inmediato, pasó a trolear al Gobierno de Sánchez: “Y ánimo al Gobierno a que nos denuncie ante los jueces. No a que Pedro Sánchez nos denuncie ante Pedro Sánchez. Porque ‘la Fiscalía de quién depende’…”, indicó citando las polémicas declaraciones del líder del PSOE durante su entrevista con Iñigo Alfonso en RNE.

Es importante recordar cuando se le preguntó sobre su promesa de traer a Puigdemont de vuelta a España, Sánchez indicó orgulloso: “La Fiscalía de quién depende?, ¿de quién depende?. Pues ya está”.

Abascal también se pitorreó de los socialistas en el debate del Congreso sobre la ley de amnistía.

El líder de VOX mostró la guillotina en la que bromeaba las Juventudes Socialistas del PSOE con la ejecución de Mariano Rajoy en 2013, durante una representación ‘solidaria’ realizada en un pueblo alicantino. Una imagen con la que Abascal cargó contra Patxi López: “¡A la fiscalía López!”, ironizó.

En la fotografía podían distinguirse algunos miembros del PSOE posando junto a la fingida cabeza del dirigente del PP. Los populares denunciaron este caso ante la Fiscalía por un posible delito de odio después de que las Juventudes Socialistas publicaran la foto en las redes sociales.

“Creemos que el Código Penal es meridianamente claro en el artículo 510 en el que considera delito las conductas que fomenten el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia y que lesionen la dignidad de las personas”, indicó el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.

Estas fueron textualmente las palabras utilizadas por Abascal en Argentina:

“Pedro Sánchez no es astuto y hábil, como la gente piensa. Un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios, tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados y que tienen escrúpulos, porque nos ponemos límites. Yo tengo unos límites morales. Yo tengo unos principios, no puedo venderlos”.