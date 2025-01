¿Qué esconde el fiscal general? La UCO revela que cambió de móvil tras ser encausado por el Supremo

Acorralado.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene todos las indicios de culpabilidad o al menos, de que algo esconde.

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que García Ortiz habría cambiado de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, justo una semana después de que el Tribunal Supremo (TS) le encausara por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El dossier realizado por la UCO refleja las pesquisas realizadas tanto a los números de teléfono como los códigos IMISI/IMEI que identifican y están asociadas a las tarjetas de los móviles incautados al fiscal general en el registro de su despacho el pasado 30 de octubre, y que su análisis ha demostrado que García Ortiz cambió de dispositivo.

Este cambio de móvil se suma a otro indicio sospechoso sobre las acciones de García Ortiz: el fiscal general del Estado borró los mensajes que tenía en su teléfono enviados entre el 8 y el 14 de marzo, justamente los días en los que se produjo la filtración sobre González Amador y por el que está siendo investigado.

Debido a esto, en el informe anterior de la UCO, señalaban que habían “encontrado 0 mensajes” los días investigados.

Desde Fiscalía han confirmado que el borrado fue realizado por el propio García Ortiz pero le excusan porque supuestamente lo ha hecho por el protocolo de seguridad y de protección de datos.

La ausencia de mensajes comprobando la filtración fue usada por Pedro Sánchez como una prueba de la inocencia de García Ortiz, obviando que esto fue producto del borrado de los intercambios y no porque efectivamente no hubiese ninguna evidencia.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) remitió al Tribunal Supremo un escrito en el que exige tomar declaración como imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por prevaricación administrativa, revelación de secretos por apoderamiento ilegal y por infidelidad en la custodia de documentos públicos.

Para la APIF hay otros delitos y pide investigar el borrado de los mensajes del móvil del fiscal general.

Este procedimiento ha pasado por tres instancias judiciales, lo que está dando un tiempo que no tendría ningún otro investigado para desarrollar todo tipo de estrategias, excusas o explicaciones a cada novedad de la unidad policial investigadora o avance de la instrucción. Es necesario determinar en el atestado, de manera que no deje lugar a la duda, si pueden recuperarse los whatsapp u otra mensajería instantánea, así como correos electrónicos borrados, mediante aplicaciones como Cellebrite o cualesquiera que use la UCO